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Kobi Simmonsek Kosner Baskonian jarraituko du 2028ra arte

Joko-antolatzaile estatubatuarraren denboraldi onak Arabako hiriburuan jarraitzeko aukera eman dio. "Gasteizera iritsi zenetik ezin hobeto egokitu da taldera, zaleei gau bikainak eskainiz", azaldu du Baskoniak.

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Kobi Simmons, beroketa batean. Argazkia: Europa Press

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AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Kobi Simmons Kosner Baskoniako jokalariak beste bi denboraldiz jarraituko du Gasteizko taldean, 2028ra arte, talde gasteiztarrak gaur iragarri duenez.

Joko-antolatzaile estatubatuarraren denboraldi onak Gasteizen jarraitzeko aukera eman dio. Urrian, Txinako Zhejiang Golden Bulls taldetik etorri zen, Trent Forrest lesionatuaren tokia betetzeko. Hasiera batean, bi hilabeteko kontratua egin zioten.

Bere errendimendu onaren ondorioz, abenduan kontratua luzatu zitzaion denboraldia bukatu arte, eta orain lotura berriro luzatu du.

"Gasteizera iritsi zenetik ezin hobeto egokitu da taldera, zaleei gau bikainak eskainiz", azpimarratu du talde arabarrak.

Simmonsek 60 partida jokatu ditu denboraldi honetan, eta, batez beste, 11,8 puntu, 2,8 asistentzia eta 11 balorazioa lortu du.

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga

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18:00 - 20:00
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Kosner Baskoniako entrenatzaile italiarrak Gasteizko klubean jarraituko duela baieztatu du Unicaja Malagaren aurkako partidaren ostean. Galbiatik egunotan bere etorkizunaz sortu den "zarata guztia bertan behera utzi nahi" izan du, eta klubeko presidentearekin hitz egin ondoren, Gasteizko taldea entrenatzen jarraituko duela baieztatu du. "Oso pozik nago zaleekin sortu dudan konexioagatik", gaineratu du.

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