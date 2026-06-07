Endesa Liga
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Kosner Baskonia Asisa Joventut final-laurdenetako play-offeko hirugarren partidaren laburpena (88-96)

VITORIA, 07/06/2026.- El alero francés de Baskonia Timothé Luwawu-Cabarrot al finalizar el tercer partido de cuartos de final de la Liga Endesa de baloncesto entre el Baskonia y el Joventut de Badalona, este domingo en el Fernando Buesa Arena. EFE/ L. Rico
18:00 - 20:00
Luwawu-Cabarrot. Foto: EFE
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak porrot gogorra jaso du Asisa Joventuten aurka igande honetan (88-96), eta Endesa Ligako play-offetatik kanpo geratu da. Ikusi hemen partidaren laburpena.

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga

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Paolo Galbiati, entrenador de Kosner Baskonia en rueda de prensa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Paolo Galbiati: “Hurrengo denboraldian klubean jarraituko dut"

Kosner Baskoniako entrenatzaile italiarrak Gasteizko klubean jarraituko duela baieztatu du Unicaja Malagaren aurkako partidaren ostean. Galbiatik egunotan bere etorkizunaz sortu den "zarata guztia bertan behera utzi nahi" izan du, eta klubeko presidentearekin hitz egin ondoren, Gasteizko taldea entrenatzen jarraituko duela baieztatu du. "Oso pozik nago zaleekin sortu dudan konexioagatik", gaineratu du.

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