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Asisa Joventut vs Kosner Baskonia final-laurdenetako play-offeko bigarren partidaren laburpena (82-63)

BADALONA (BARCELONA), 05/06/2026.- El base del Joventut Cameron Hunt (d) lanza a canasta ante Matteo Spagnolo, del Baskonia, durante el segundo partido del play off de cuartos de final de Liga Endesa entre el Joventut y el Kosner Baskonia, este viernes en el Olimpic de Badalona. EFE/Alejandro García
18:00 - 20:00
Joventut vs Baskonia. Foto: EFE
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Paolo Galbiatiren taldeak ezin izan du kanporaketa bigarren partidan itxi, eta igandean Buesa Arenan final bat jokatuko du. Gaizki hasi du jokoa Gasteizko taldeak, eta gero ezin izan diote buelta eman partidari. Ikusi hemen partidako laburpena.

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga

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Paolo Galbiati, entrenador de Kosner Baskonia en rueda de prensa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Paolo Galbiati: “Hurrengo denboraldian klubean jarraituko dut"

Kosner Baskoniako entrenatzaile italiarrak Gasteizko klubean jarraituko duela baieztatu du Unicaja Malagaren aurkako partidaren ostean. Galbiatik egunotan bere etorkizunaz sortu den "zarata guztia bertan behera utzi nahi" izan du, eta klubeko presidentearekin hitz egin ondoren, Gasteizko taldea entrenatzen jarraituko duela baieztatu du. "Oso pozik nago zaleekin sortu dudan konexioagatik", gaineratu du.

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