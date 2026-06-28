El exterior estadounidense DJ Stewart, primer fichaje del Kosner Baskonia

El estadounidense Dewayne 'DJ' Stewart Jr. jugará las dos próximas temporadas en el Kosner Baskonia, ha anunciado este domingo el club vasco, que confirma así su primer fichaje para el próximo curso.



El exterior norteamericano, de 26 años y 1,97 metros, llega a Vitoria-Gasteiz procedente del Cedevita Olimpija esloveno, donde militó las tres últimas campañas. En la más reciente, promedió 12,7 puntos, 4,2 rebotes y 14,4 créditos de valoración en la competición doméstica y 13,9 puntos, 3,4 rebotes y 14,4 puntos en Eurocup.



Stewart comenzó su carrera en la NCAA en la temporada 2019-20 de la mano de Mississippi State Bulldogs y dio el salto a Europa cuatro temporadas más tarde con el conjunto esloveno, donde ha conseguido convertirse en uno de los referentes del equipo.



Su nuevo club destaca de Stewart que es "un jugador polivalente" y "con capacidad de anotar y rebotear", además de recalcar su experiencia en Europa.