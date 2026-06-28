Urko Berradek brontzea lortu du errepideko txirrindularitzako Espainiako Txapelketan
Kern Pharma taldeko txirrindulari nafarra izan da protagonista Sabiñanigon, Igor Arrietarekin (UAE) batera ihesaldi erabakigarrian sartu eta azken unera arte urrea lortzeko borrokan aritu ostean. Azkenean, Marcel Camprubik (Pinarello Q36.5) lortu du garaipena, Joel Nicolau (Caja Rural) izan da bigarren, eta Berradek osatu du podiuma, brontzea eskuratuta.
Urko Berradek brontzezko domina lortu du errepideko txirrindularitzako Espainiako Txapelketan, Sabiñanigon, bikain arituta. Nafarra eguneko ihesaldi nagusian sartu da, Igor Arrietarekin (UAE) batera.
Lehen erasoen ostean, txirrindulari batzuek tropelari ihes egin diote, eta Berrade, Igor Arrieta (UAE), Joan Bou, Joel Nicolau, Gorka Sorarrain (Caja Rural), Hector Alvarez (Lidl-Trek) eta Marcel Camprubi (Pinarello Q36.5) sartu dira talde horretan.
Helmugara iristeko 20 kilometro falta zirenean, Berraderen mugimendu batek atzean utzi ditu Arrieta, Bou eta Hector Alvarez. UAEkoak eta Caja Ruralekoak berriro bat egin dute aurrekoarekin, baina Alvarez atzean geratu da.
Arrieta eta Bou, ahalegin handia eginda, erabat lehertu dira helmugarako 5 kilometro falta zirenean.
Azkenean, Marcel Camprubi nagusitu da, Joel Nicolau izan da bigarren, eta Berradek osatu du podiuma, brontzea eskuratuta.
Zure interesekoa izan daiteke
Ayala Serrano, 23 urtez azpiko Espainiako txapelduna
Paula Ostiz nafarrak (Movistar) brontzezko domina lortu du UCI elite mailan, eta Maite Urteaga zumaiarrak (Eulen-Amenabar) bigarren bukatu du elite mailan, eguneko protagonistetako bat izan ondoren.
Xabier Mikel Azparrenek zilarra irabazi du Espainiako Erlojupeko Txapelketan
Donostiarra bigarren geratu da, Pablo Castrillo irabazlearen lau segundora, kategoria gorenean. Bestalde, elite mailan, Aitor Agirre zumaiarrak irabazi du urrea.
Pogacarrek eta Reusserrek irabazi dute Suitzako Tourra
Esloveniarrak eta suitzarrak azken etapa jokatu aurretik lortu duten lidergoa defendatu dute podiumeko maila gorenera igotzeko.
Philipsenek Belgikako Tourreko garaipena kendu dio Aranbururi azken esprintean
Alex Aranburuk eskura izan du Belgikako Itzuliko garaipena, baina azken etapan Jasper Philipsen belgikarrak lidergoa kendu dio. Alpecin taldeko txirrindulariak esprintean irabazi du Hoeilaarten, eta, horri esker, sailkapen nagusia ere bereganatu du.
Tom Pidcock esprintean nagusitu zaio Carlos Veronari Andorrako Klasikoan
Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) britainiarrak irabazi du Andorrako Klasikoaren bigarren edizioa, esprintean Carlos Verona (Lidl-Trek) garaituta, eta Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) estatubatuarra izan da hirugarren. Leedsko txirrindulariak 14. garaipen profesionala lortu du horrela, eta Mattias Skjelmose daniarraren lekukoa hartu du podiumeko maila gorenean. Ibilbidearen gogortasuna eta beroa nabarmendu dira gaurkoan Andorran.
Ibon Ruiz eta Ion Izagirre podiumera igo dira Okzitanian
Euskal txirrindulariak bigarren eta hirugarren postuan sailkatu dira, hurrenez hurren, Davide Piganzoli italiarrak irabazitako lasterketan.
Alex Aranburuk lidergoari eutsi dio Belgikako Itzulian
Olav Kooijek Begijnendijk-Betekom eta Aarschot garaitu ditu lasterketaren laugarren etapan.
Pogacarrek lehen postua sendotu du; Reusserrek, berriz, Longo Borghiniri kendu dio
Esloveniarrak Mathieu van der Poel (Alpecin) gainditu du Suitzako Tourreko azken-aurreko etapako erlojupekoan, eta Marlen Reusser suitzarrak (Movistar) 9 segundoko aldea atera dio sailkapen nagusian liderra zen Elisa Longo Borghini (UAE) italiarrari.
Imanol Arizmendi eta Jone Elgorriaga garaile Quebrantahuesos lasterketan
Proban txirrindulari profesional ohiek ere parte hartu dute, eta, besteak beste, Miguel Indurain, Haimar Zubeldia, Samu Sanchez eta Luis Leon Sanchez izan dira horien artean.