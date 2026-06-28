Espainiako Txapelketa
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Urko Berradek brontzea lortu du errepideko txirrindularitzako Espainiako Txapelketan

Kern Pharma taldeko txirrindulari nafarra izan da protagonista Sabiñanigon, Igor Arrietarekin (UAE) batera ihesaldi erabakigarrian sartu eta azken unera arte urrea lortzeko borrokan aritu ostean. Azkenean, Marcel Camprubik (Pinarello Q36.5) lortu du garaipena, Joel Nicolau (Caja Rural) izan da bigarren, eta Berradek osatu du podiuma, brontzea eskuratuta.

Urko Berrade bronce
Urko Berrade. Argazkia: @EqKernPharma
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Urko Berradek brontzezko domina lortu du errepideko txirrindularitzako Espainiako Txapelketan, Sabiñanigon, bikain arituta. Nafarra eguneko ihesaldi nagusian sartu da, Igor Arrietarekin (UAE) batera.

Lehen erasoen ostean, txirrindulari batzuek tropelari ihes egin diote, eta Berrade, Igor Arrieta (UAE), Joan Bou, Joel Nicolau, Gorka Sorarrain (Caja Rural), Hector Alvarez (Lidl-Trek) eta Marcel Camprubi (Pinarello Q36.5) sartu dira talde horretan.

Helmugara iristeko 20 kilometro falta zirenean, Berraderen mugimendu batek atzean utzi ditu Arrieta, Bou eta Hector Alvarez. UAEkoak eta Caja Ruralekoak berriro bat egin dute aurrekoarekin, baina Alvarez atzean geratu da.

Arrieta eta Bou, ahalegin handia eginda, erabat lehertu dira helmugarako 5 kilometro falta zirenean

Azkenean, Marcel Camprubi nagusitu da, Joel Nicolau izan da bigarren, eta Berradek osatu du podiuma, brontzea eskuratuta.

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