Endesa Liga
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Kosner Baskoniak porrot egin du Badalonan eta hirugarren partida jokatuko da (82-63)

Paolo Galbiatiren taldeak partida hasiera kaskarra burutu du eta gainerako jokoan zehar ordaindu du. Horrela, kanporaketa Buesa Arenan erabakiko da igandean.

BADALONA (BARCELONA), 05/06/2026.- El pívot croata del Asisa Joventut Michael Ruzic (d) lucha por el rebote con el pívot neerlandés del Baskonia Jesse Edwards durante el segundo partido del play off de cuartos de final de Liga Endesa entre el Joventut y el Kosner Baskonia, este viernes en el Olimpic de Badalona. EFE/Alejandro García
Jesse Edwards partidan zehar. Argazkia: EFE
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I. G. A. | KIROLAK EITB

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Paolo Galbiati, entrenador de Kosner Baskonia en rueda de prensa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Paolo Galbiati: “Hurrengo denboraldian klubean jarraituko dut"

Kosner Baskoniako entrenatzaile italiarrak Gasteizko klubean jarraituko duela baieztatu du Unicaja Malagaren aurkako partidaren ostean. Galbiatik egunotan bere etorkizunaz sortu den "zarata guztia bertan behera utzi nahi" izan du, eta klubeko presidentearekin hitz egin ondoren, Gasteizko taldea entrenatzen jarraituko duela baieztatu du. "Oso pozik nago zaleekin sortu dudan konexioagatik", gaineratu du.

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