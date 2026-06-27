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Forrest, Nowell, Omoruyi, Radzevicius eta Edwardsek ez dute Baskonian jarraituko

Klubak "eskerrak eman dizkie guztiei izan duten konpromisoagatik eta profesionaltasunagatik".

Trent Forrest no seguirá en Baskonia.
Trent Forrest playoff partida batean Juventud taldearen aurka. Argazkia: Europa Press.
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AGENTZIAK | KIROLAK EITB

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Kosner Baskoniak Trent Forrest, Markquis Nowell, Eugene Omoruyi, Gytis Radzevicius eta Jesse Edwardsen irteerak baieztatu ditu larunbat honetan. "Klubetik eskerrak eman nahi dizkiegu Kosner Baskoniarekin izan duten konpromisoagatik eta profesionaltasunagatik, eta etorkizuneko zorterik handiena opa nahi diegu guztiei, bai pertsonalki bai profesionalki. Mila esker, mutilak!", esan dute.

Trent Forrestek Baskonia utzi du 123 lehia eta 2026an lortutako Errege Kopako tituluaren ostean. Txapelketa horretan MVP izendatu zuten. Markquis Nowellek 34 partida ofizial jokatu ditu Baskoniarekin Endesa Ligaren eta Euroligaren artean. Eugene Omoruyik 52 partida jokatu ditu abendutik Endesa Ligaren, Euroligaren eta Errege Koparen artean. Gytis Radzeviciusek 55 partida ofizial jokatu ditu talde baskoniarrarekin. Azkenik, Jesse Edwardsek Kosner Baskonia utzi du Endesa Ligan 17 partida jokatu ondoren.

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