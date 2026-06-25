KONTRATU BERRITZEA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Pablo Pinek entrenatzaile laguntzaile gisa jarraituko du Kosner Baskoniaren aulkian 2027ra arte

Granadako prestatzaileak laguntzaile gisa lur hartu zuen iragan denboraldian, Gasteizen. Baskoniaren hitzetan, lehentasuna izan da "aulkietan eskarmetu handia" duen lantaldeari eustea.

Pablo Pin (Baskonia)
Pablo Pin, Kosner Baskoniaren entrenatzaile laguntzailea. Argazkia: Europa Press
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Pablo Pinek entrenatzaile laguntzaile gisa jarraituko du Kosner Baskoniaren aulkian. Horrela, Paolo Galbiatiren eskuineko eskua izaten jarraituko du 2027ra arte.

Granadako prestatzailea laguntzaile aritu zen iragan denboraldian, Gasteizen, eta Baskoniaren aulkian jarraituko du, talde arabarraren lantalde teknikoan erabakiak hartzeko funtsezko pieza gisa. Iragan otsailean Pinek Errege Kopa irabazi zuen.

Baskoniaren esanetan, lehentasuna izan da "aulkietan eskarmentu handia" duen lantaldea mantentzea. Pin Euroligan laguntzaile debuta egin zuen denboraldi honetan, eta lantaldea osatu zuen Xabi Axpe eta Jack Burgessekin batera, Paolo Galbiatiren gidaritzapean.

Andaluziarrak ACB ligari buruz duen ezagutza funtsezkoa izan da Galbiatiren hazkunderako, italiarraren lehenbiziko denboraldian Endesa Ligan.

Kataluniako hainbat hedabide FC Bartzelonak Paolo Galbiati fitxatzeko asmoa izan dezakeela zabaltzen ari direnean jakin da honen berri.

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga Paolo Galbiati

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X