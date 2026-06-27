SAN FERMIN TORNEOA
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Unai Laso finalerdietan da, Jaka garaituta (18-22)

Iragarkia
San Fermin Torneoa
18:00 - 20:00
Unai Laso. Argazkia. Eitb
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gernikan jokatutako San Fermin Torneoko final-laurdenean, Unai Lasok 18-22 irabazi dio Erik Jakari. Lasok hasiera bikaina egin, eta aldea ireki arren, Jakak zazpi tanto jarraian eginda 13-13koa ezarri du. Hortik aurrera lehia parekatua izan da 17-17ra arte, baina azken txanpan Laso nagusitu da berriro ere,  eta 18-22koarekin itxi du neurketa. 

Garaipen honi esker, uztailaren 3an Donostiako Atano pilotalekuan Peñaren aurka jokatuko du finalerdia.

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Dario-Zabala-San-Fermin-lau-terdikoa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zabalak Dario hartu du mendean, oso partida gogorrean, eta final-laurdenetarako sailkatu da (22-21)

Astelenak hartu du norgehiagoka, Eibarko pilotalekuak bost hilabetez partidarik hartu gabe eman ondoren. Partidan 341 pilotakada izan dira, 63 minutuko lehia bizian. Buruz buruko txapelduna 21-18 irabazten ari zen, baina azkenean Zabalak lortu du garaipena. Bi pilotariek neka-neka eginda bukatu dute. Javi Zabalak Joseba Ezkurdiaren aurka neurtuko ditu indarrak final-laurdenetan.

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