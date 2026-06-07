Endesa Liga
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Galbiati: “Nire bizitzako denboraldirik zailena izan da"

BADALONA (BARCELONA), 05/06/2026.- El entrenador del Baskonia Paolo Galbiati durante el segundo partido del play off de cuartos de final de Liga Endesa entre el Joventut y el Kosner Baskonia, este viernes en el Olimpic de Badalona. EFE/Alejandro García
18:00 - 20:00
Paolo Galbiati. Argazkia: EFE
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KIROLAK EITB

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Paolo Galbiati Kosner Baskoniako entrenatzaileak aitortu duenez, Endesa Ligako play-offetan Asisa Joventuten aurka galdu ostean, bere bizitzako "denboraldirik zailena" izan da.

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga Paolo Galbiati

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Paolo Galbiati: “Hurrengo denboraldian klubean jarraituko dut"

Kosner Baskoniako entrenatzaile italiarrak Gasteizko klubean jarraituko duela baieztatu du Unicaja Malagaren aurkako partidaren ostean. Galbiatik egunotan bere etorkizunaz sortu den "zarata guztia bertan behera utzi nahi" izan du, eta klubeko presidentearekin hitz egin ondoren, Gasteizko taldea entrenatzen jarraituko duela baieztatu du. "Oso pozik nago zaleekin sortu dudan konexioagatik", gaineratu du.

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