Kosner Baskonia
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Felix Fernandezek baieztatu du Galbiatik eta Spagnolok taldean jarraituko dutela, Forrestek alde egingo duela eta Cabarrotekin negoziatzen ari direla

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18:00 - 20:00
Felix Fernandez, Kosner Baskoniako kirol zuzendaria. Irudia: EITB
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bestalde, Bartzelonak Xevi Pujol idazkari teknikoa fitxatzeko duen interesa "lehia desleiala" dela esan du Kosner Baskoniako kirol zuzendariak , "momentua ez delako egokia", ACBko garaikurra lortzeko playoffa jokatu aurretik izan zelako.

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Paolo Galbiati, entrenador de Kosner Baskonia en rueda de prensa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Paolo Galbiati: “Hurrengo denboraldian klubean jarraituko dut"

Kosner Baskoniako entrenatzaile italiarrak Gasteizko klubean jarraituko duela baieztatu du Unicaja Malagaren aurkako partidaren ostean. Galbiatik egunotan bere etorkizunaz sortu den "zarata guztia bertan behera utzi nahi" izan du, eta klubeko presidentearekin hitz egin ondoren, Gasteizko taldea entrenatzen jarraituko duela baieztatu du. "Oso pozik nago zaleekin sortu dudan konexioagatik", gaineratu du.

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