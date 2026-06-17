Felix Fernandezek baieztatu du Galbiatik eta Spagnolok taldean jarraituko dutela, Forrestek alde egingo duela eta Cabarrotekin negoziatzen ari direla
Bestalde, Bartzelonak Xevi Pujol idazkari teknikoa fitxatzeko duen interesa "lehia desleiala" dela esan du Kosner Baskoniako kirol zuzendariak , "momentua ez delako egokia", ACBko garaikurra lortzeko playoffa jokatu aurretik izan zelako.
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Kobi Simmonsek Kosner Baskonian jarraituko du 2028ra arte
Joko-antolatzaile estatubatuarrak denboraldi ona egin du, eta Arabako hiriburuan jarraitzeko aukera eman dio horrek. "Gasteizera iritsi zenetik ezin hobeto egokitu da taldera, eta zaleei gau bikainak eskaini dizkie", azaldu du Baskoniak.
Galbiati: “Nire bizitzako denboraldirik zailena izan da"
Paolo Galbiati Kosner Baskoniako entrenatzaileak aitortu duenez, Endesa Ligako play-offetan Asisa Joventuten aurka galdu ostean, bere bizitzako "denboraldirik zailena" izan da.
Kosner Baskonia Asisa Joventut final-laurdenetako play-offeko hirugarren partidaren laburpena (88-96)
Kosner Baskoniak porrot gogorra jaso du Asisa Joventuten aurka igande honetan (88-96), eta Endesa Ligako play-offetatik kanpo geratu da. Ikusi hemen partidaren laburpena.
Kosner Baskoniak berriro galdu du Joventuten aurka, eta play-offetatik at geratu da (88-96)
Paolo Galbiatik zuzentzen duen taldeak ezin izan du etxean agindu, eta bigarren porrotarekin Endesa Ligako play-offetatik kanpo geratu da.
Asisa Joventut vs Kosner Baskonia final-laurdenetako play-offeko bigarren partidaren laburpena (82-63)
Paolo Galbiatiren taldeak ezin izan du kanporaketa bigarren partidan itxi, eta igandean Buesa Arenan final bat jokatuko du. Gaizki hasi du jokoa Gasteizko taldeak, eta gero ezin izan diote buelta eman partidari. Ikusi hemen partidako laburpena.
Kosner Baskoniak galdu egin du Badalonan (82-63), eta hirugarren partida jokatu beharko du
Paolo Galbiatiren taldeak partida hasiera kaskarra izan du, eta ondo ordaindu du partida osoan. Horrela, kanporaketa Buesa Arenan erabakiko da, igandean.
Kosner Baskonia vs Asisa Joventut final laurdenetako play-offeko lehen partidaren laburpena (85-71)
Paolo Galbiatiren taldeak, Errege Koparen txapeldunak, aurrerapausoa eman du finalerdietara heltzeko, eta ostiralean Badalonako Olinpic pabiloian txartela lortzeko aukera du. Jokalariek behar bezala jardun dute; Timothe Luwawu-Cabarrotek egindakoa nabarmentzekoa da, besteak beste.
Joventutek gogor jardun du baina Kosner Baskoniak eutsi egin dio, eta aurreneko kolpea eman du (85-71)
Galbiatiren gizonek 21-5eko partziala lortu dute oso fisikoa izan den neurketaren azken txanpan. Eugene Omoruyiren eta Matteo Spagnoloren ekarpena berebizikoa izan da Joventuten defentsari aurre egiteko.
Paolo Galbiati: “Hurrengo denboraldian klubean jarraituko dut"
Kosner Baskoniako entrenatzaile italiarrak Gasteizko klubean jarraituko duela baieztatu du Unicaja Malagaren aurkako partidaren ostean. Galbiatik egunotan bere etorkizunaz sortu den "zarata guztia bertan behera utzi nahi" izan du, eta klubeko presidentearekin hitz egin ondoren, Gasteizko taldea entrenatzen jarraituko duela baieztatu du. "Oso pozik nago zaleekin sortu dudan konexioagatik", gaineratu du.