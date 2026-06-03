Kosner Baskoniak Joventuten gogortasunari eutsi dio, eta aurreneko kolpea eman du (85-71)
Galbiatiren gizonek 21-5eko partziala lortu dute neurketa oso fisiko baten azken txanpan. Eugene Omoruyiren eta Matteo Spagnoloren ekarpena berebizikoa izan da Joventuten defentsa gainditzeko.
Kosner Baskoniak Asisa Joventuten gogortasunari eutsi dio gaur, eta Endesa Ligako final-laurdenetako lehen neurketa 85-71 irabazi du, norgehiagokaren azken txanpan 21-5eko partziala lortuta.
Garaipen korala izan den arren, Eugene Omoruyiren eta Matteo Spagnoloren ekarpena berebizikoa izan da Penyaren defentsa gainditzeko.
Norgehiagoka erritmo biziarekin hasi da, baina bi taldeek gutxi asmatu dute. Cameron Hunt kataluniarren artean onena izan da, eta Mamadi Diakitek eta Matteo Spagnolok etxeko taldea hobetu du.
Berdintasuna etengabea izan da, hala eta guztiz ere. Lehen laurden estu batean lehia gogorra izan da, eta defentsak erasoari gailendu zaio. Laurdena 18nako berdinketarekin bukatu da.
Gasteiztarrek jarraian sartutako hiru hirukok zabaldu dute partidako lehen zuloa bigarren laurdenaren hasieran. Hala ere, kataluniarren defentsa oso deserosoa zen oraindik, eta Ricky Rubiok eutsi dio bere taldeari.
Defentsako presioak bi aldeetan jarraitu du, eta tenperaturak gora egin du harmailetan, epaileek Gasteizko jarraitzaileek gustuko izan ez dituzten erabaki batzuk hartu baitituzte.
Simon Birganderren saskiratze batek lehia estutu du berriro bigarren zatiari begira, 38-37, Matteo Spagnolo italiarrak distira egin duen bigarren laurdenean.
Dani Miretek planteatutako 1-3-1 defentsak Baskonia zepoan harrapatu du, eta Joventut aurretik jarri da markagailuan. Hala ere, Ricky Rubioren hirugarren faltak eta Penyaren bonusak partida oso fisiko baten ekimena berreskuratzeko aukera gehiago eman dizkiote Galbiatiren taldeari.
Eugene Omoruyi martxan jarri da bere taldea hauspotzeko eta neurketaren gogortasunari aurre egiteko. Izan ere, Joventut aurretik kantxaratu da azken laurdenean, 59-60, Ludde Hakansonek Rickyren lekukoa hartu eta bi hiruko jarraian sartu ondoren.
Amaieran Tim Luwawu-Cabarrot agertu da, partida osoan zehar oso zainduta egon ostean, aurkariak baino energia gehiago izan duen Baskoniari arnasa emateko.
Gasteizko taldeak abiadura handiagoa eman dio norgehiagokari zuloa irekitzeko, eta Eugene Omoruyiren mate ikusgarri batek bultzada eman die baskoniarrei, eta 21-5eko partziala lortu dute final-laurdenetako lehen partidan gailentzeko.
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