El Kosner Baskonia aguanta la dureza del Joventut y golpea primero (85-71)
El Kosner Baskonia ha aguantado este miércoles la dureza del Asisa Joventut y ha golpeado primero en la serie de cuartos de final por el título de la Liga Endesa, 85-71, tras despegarse en la recta final del duelo con un parcial de 21-5.
Aunque ha sido una victoria coral, Eugene Omoruyi y Matteo Spagnolo se han multiplicado para tirar del carro baskonista ante la red defensiva de la Penya, que ha dependido en exceso de la Ricky Rubio y se ha quedado sin fuelle en el epílogo.
El choque ha comenzado con mucho ritmo, pero poco acierto. Cameron Hunt tiraba del carro verdinegro y la entrada a pista de Mamadi Diakité y Matteo Spagnolo han mejorado a los locales.
La igualdad ha sido constante a pesar de todo. Un toma y daca constante en un primer cuarto apretado, con más defensa que nivel ofensivo, que ha dejado el luminoso con un empate a 18.
Tres triples consecutivos de los vitorianos han abierto el primer pequeño hueco del partido en los primeros compases del segundo asalto. Sin embargo, la defensa catalana seguía siendo muy incómoda, sobre todo en el uno contra uno, y Ricky Rubio ha aguantado a su equipo cerca del rival.
La presión defensiva ha continuado en los dos lados y la temperatura ha ido subiendo en la grada ante algunas decisiones arbitrales que no han gustado a los seguidores gasteiztarras.
Una canasta de Simon Birgander sobre la bocina ha vuelto a apretar el duelo de cara a la segunda mitad, 38-37, tras un segundo asalto donde ha brillado el italiano Matteo Spagnolo.
La defensa 1-3-1 que ha planteado Dani Miret cambió el paso del Baskonia y el Joventut se puesto por delante en el marcador. Sin embargo, la tercera falta de Ricky Rubio y el bonus por faltas personales de la Penya han dado más armas a los de Galbiati para recuperar la iniciativa de un partido muy físico.
Eugene Omoruyi ha entrado en acción para mantener a su equipo y hacer frente a la dureza de un encuentro que cambiaba de manos constantemente. De hecho, Joventut ha entrado por delante en el último asalto, 59-60, después de que Ludde Hakanson tomará el relevo de Ricky con dos triples consecutivos y mucho criterio ofensivo.
En el final ha aparecido Tim Luwawu-Cabarrot, muy vigilado durante todo el encuentro, para dar aire un Baskonia que ha tenido más energía que su rival.
La escuadra vitoriana ha imprimido más velocidad al choque para abrir hueco y un mate espectacular de Eugene Omoruyi ha dado un impulso anímico a los baskonistas, que han endosado un parcial de 21-5 a los catalanes para anotarse el primer partido de la serie de cuartos de final.
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