El Kosner Baskonia ha aguantado este miércoles la dureza del Asisa Joventut y ha golpeado primero en la serie de cuartos de final por el título de la Liga Endesa, 85-71, tras despegarse en la recta final del duelo con un parcial de 21-5.

Aunque ha sido una victoria coral, Eugene Omoruyi y Matteo Spagnolo se han multiplicado para tirar del carro baskonista ante la red defensiva de la Penya, que ha dependido en exceso de la Ricky Rubio y se ha quedado sin fuelle en el epílogo.

El choque ha comenzado con mucho ritmo, pero poco acierto. Cameron Hunt tiraba del carro verdinegro y la entrada a pista de Mamadi Diakité y Matteo Spagnolo han mejorado a los locales.

La igualdad ha sido constante a pesar de todo. Un toma y daca constante en un primer cuarto apretado, con más defensa que nivel ofensivo, que ha dejado el luminoso con un empate a 18.

Tres triples consecutivos de los vitorianos han abierto el primer pequeño hueco del partido en los primeros compases del segundo asalto. Sin embargo, la defensa catalana seguía siendo muy incómoda, sobre todo en el uno contra uno, y Ricky Rubio ha aguantado a su equipo cerca del rival.