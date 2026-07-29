Kosner Baskoniak etxean ekingo dio Europako bideari txapeldunaren kontra, Olympiakosen aurka
Irailaren 24an izango da neurketa. Horrela, txapelketa kontinentalaren hasiera, iazkoarekin alderatuta, egun batzuk aurreratuko da. Baskoniak lehen lau jardunaldietatik hiru jokatuko dituzte Buesan. Real Madrilek urriaren 27an bisitatuko du Gasteiz, eta Bartzelonak abenduaren 16an.
Kosner Baskoniak Euroligan bere bidea Buesa Arenan hasiko du, egungo txapelduna den Olympiakosen aurka, irailaren 24an jokatuko duen norgehiagokarekin.
Horrela, txapelketa kontinentalaren hasiera, iazkoarekin alderatuta, egun batzuk aurreratuko da. Bigarren astean, aurreneko jardunaldi bikoitzean, gasteiztarrek Valentzia Basketi egingo diote bisita irailaren 29an, eta Armani Milan hartuko dute etxean.
Baskoniak lehen lau jardunaldietatik hiru jokatuko dituzte etxean. Buesa Arenak, ordea, Europako denboraldiaren azken zortzi partidetatik bi baino ez ditu hartuko.
Real Madrilek urriaren 27an bisitatuko du Gasteiz, eta Bartzelonak abenduaren 16an.
2026ko azken partida Valentzia Basketen aurka jokatuko dute arabarrek Gasteizen, eta apirilean, playoffak jokatu aurretik, Armani Milan eta Makabi Tel Aviven kontra jokatuko dute etxetik kanpo.
Bestalde, Pablo Laso, Anadolu Efes talde turkiarrarekin, eta Ibon Navarro, Izar Gorria talde serbiarrarekin, entranatzaile gasteiztarrek 2026ko azaroaren 25ean eta 2027ko otsailaren 5ean bisitatuko dute Arabako hiriburua, hurrenez hurren.
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