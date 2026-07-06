Baskonia-Alaves Taldeak Buesa Arena erosi nahi dio Arabako Foru Aldundiari
Operazioaren epeak eta zenbatekoak ez dituzte jakinarazi, baina Josean Querejeta taldeko presidenteak eta Ramiro Gonzalez ahaldun nagusiak salerosketa gauzatzeko borondate argia azaldu dute.
Baskonia-Alaves Taldeak Arabako Foru Aldundiari planteatu dio Buesa Arena eta bere aparkalekua erostea. Antza denez, salerosketa prezioa ezartzen duen aldez aurreko tasazio batekin egingo da.
Josean Querejeta taldeko presidenteak eta Ramiro Gonzalez ahaldun nagusiak agerraldia egin dute gaur operzioa aurkezteko. Ondare proiektuaren barruan kokatzen da, Buesa inguruko lursailetan, kirol-taldeak Euneiz Unibertsitatea, Bakh kirol-hiria, Ondare Egoitza eta "Baskonia Alaves Academy" eraiki dituen tokian.
Ez dituzte operazioaren epeak eta zenbatekoak jakinarazi, baina bi ordezkariek azalpenak eman dituzte, eta salerosketa aurrera eramateko borondate argia agertu dute.
Euneiz Unibertsitatea handitzea, Buesako aparkalekuan
Aparkaleku horretan Euneiz Unibertsitatea handitzeko, egoitzaren fase berri bat aurrera eramateko eta Lanbide Heziketako eskola espezializatu bat sortzeko asmoa dute, baita Buesa Arena berritzeko ere.
Salerosketa "berme guztiekin, instalazioen benetako balioa islatzen duen salnerruiarekin, beharrezko txosten tekniko eta juridikoekin, eta betiere interes publikoaren defentsan" aurrera eramango dela ziurtatu du ahaldun nagusiak.
Bestalde, datarik zehaztu ez den arren, Josean Querejetak uste du "premia" dutela, taldeak bigarren eraikin bat behar baitu unibertsitatearentzat eta beste bat egoitzarentzat 2028ko irailean. "Irtenbideak ahalik eta azkarren bilatu behar ditugu", adierazi du Querejetak.
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