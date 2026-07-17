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Baskoniak Chris Duarte saskiratzailea sinatu du hurrengo bi denboraldietarako

Talde gasteiztarrak ere agur esan dio ostiral honetan Tim Luwawu-Cabarroti, eta horrek esan nahi du ez duela tanteo eskubidea baliatuko, jokalariak Real Madrilekin akordioa lortu ostean.

Chris Duarte, nuevo jugador de Baskonia
Chris Duartek baloiari eutsi dio Unicaja Malagarekin jokatu duen partida batean. Argazkia: Europa Press.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak ostiral honetan iragarri du Chris Duarte dominikarra hurrengo bi denboraldietarako fitxatu duela, jokalariak Unicaja Malaga utzi ondoren. 29 urteko jokalariak, 150 partida baino gehiago jokatu ditu NBAn, Indiana Pacersekin estreinatu baitzen 2021-22 denboraldian.

Sacramento Kings edo Chicago Bulls taldeetan ere jokatu du draftean 13. postuan aukeratua izan eta gero. Unicajan, batez beste 11,4 puntu eta 2,9 asistentzia lortu ditu Endesa Ligan eta 9,5 puntu eta 1,9 asistentzia Txapeldunen Ligan, nahiz eta lehiaketaren azken zatian talde andaluziarrak espedientea ireki eta diziplinatik aldendu zuen jokalaria.

Bestalde, talde gasteiztarrak ere agur esan dio ostiral honetan Tim Luwawu-Cabarroti, eta horrek esan nahi du ez duela tanteo eskubidea baliatuko, honek Real Madrilekin akordioa lortu ostean. Frantziarrak kluba utzi du, Gasteizen bi denboraldi eman ondoren. Endesa Ligako azken denboraldian, saskiratzaile onena izan da, 18,7 puntu lortu baititu partidako.

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