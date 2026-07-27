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AJ Lawson eskolta kanadarrak Kosner Baskoniaren perimetroa indartuko du 2028ra arte

Lawsonek 1,98 metroko garaiera eta 26 urte ditu. NBAn 107 partida jokatu ditu Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks eta Toronto Raptors taldeekin. Azken denboraldian G-League eta NBA artean aritu da, kontratu dual batekin.

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Anthony Randolph Lawson, South Carolina Gamecooks taldearekin. Argazkia: GamecockCentral Wikimedia Commons

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AGENTZIAK | EITB

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Anthony Randolph Lawson Jamaikako pasaportea duen eskolta kanadarrak Kosner Baskoniaren perimetroa sendotuko du 2028ra arte, Gasteizko taldearekin bi denboraldirako akordioa sinatu ondoren.

Kanadarrak 1,98 metroko garaiera eta 26 urte ditu, eta 107 neurketa jokatu ditu NBAn.

Lawson NCAAn hasi zen South Carolina Gamecooks taldearekin, eta 2020-21 denboraldian G-Leaguen sartu zen College Park Skyhawks taldearen eskutik.

Minnesota Timberwolvesen elastikoarekin egin zuen debuta NBAn, 2021-2022 denboraldian. Ondoren, Dallas Mavericks eta Toronto Raptors taldeetan jokatu du, azken horretan bi denboraldiz.

Azken denboraldian G-League eta NBA artean ibili da, kontratu dualarekin, eta bataz beste 13,7 puntu, 3,6 errebote, 1,5 asistentzia eta hiruko jaurtiketan portzentaje onak lortu ditu, % 42,2.

Azken denboraldian zenbaki horiek garapen liga horretako bigarren bostekorik onenean sartu zuten.

Saskibaloia Fitxaketak Saski Baskonia

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