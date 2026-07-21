Endesa Superkopa
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Kosner Baskoniak Joventuten aurka jokatuko du Endesa Superkopako finalerdietan

Beste finalerdia Valentzia Basket eta Bartzelonaren artekoa izango da. Kanporaketa irailaren 19an eta 20an jokatuko dute, Badalonako Palau Olimpic pabiloian.

Kosner-Baskonia-Asisa-Joventut-playoff-Liga-Endesa

Baskonia eta Joventuten arteko partida baten artxiboko argazkia

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AGENTZIAK | EITB

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Kosner Baskonia-Asisa Joventut eta Valentzia Basket-Bartzelona izango dira Endesa Superkopako finalerdietako neurketak. Kanporaketa irailaren 19an eta 20an jokatuko dute, Badalonako Palau Olinpic pabiloian. Ordutegia zehazteke dago.

Astearte honetan Badalonan egindako zozketan, Endesa Ligako eta Superkopako egungo txapelduna, Valentzia Basket, eta Errege Kopako txapelduna, Kosner Baskonia, izan dira multzoburuak. Horiez gain, Asisa Joventut etxeko taldeak eta Bartzelonak, ligako txapeldunordeak, osatu dute bigarren multzoa.

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