Kosner Baskoniak iragarri du Rafa Villarrek ez duela taldean jarraituko
Eskoltak denboraldi bat eman du euskal klubean. 2028ra arteko kontratua zuen, baina ez du jarraituko 2026-2027 denboraldian.
Rafa Villar Kosner Baskoniako eskoltak ez du euskal taldean jarraituko, asteazkenean klubak berak iragarri duenez. Villarrek denboraldi bat eman du euskal klubean. 2028ra arteko kontratua zuen, baina ez du jarraituko 2026-2027 denboraldian.
2025-2026 denboraldian, Villarrek 67 partida jokatu ditu Kosner Baskonian, eta Errege Kopako txapeldun izatea lortu du.
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