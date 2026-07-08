EZ DU JARRAITUKO

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Kosner Baskoniak iragarri du Rafa Villarrek ez duela taldean jarraituko

Eskoltak denboraldi bat eman du euskal klubean. 2028ra arteko kontratua zuen, baina ez du jarraituko 2026-2027 denboraldian.

Rafa Villar (Kosner Baskonia)

Rafa Villarrek 2025-2026 denboraldian jokatu du Kosner Baskonian. Argazkia: Europa Press.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Rafa Villar Kosner Baskoniako eskoltak ez du euskal taldean jarraituko, asteazkenean klubak berak iragarri duenez. Villarrek denboraldi bat eman du euskal klubean. 2028ra arteko kontratua zuen, baina ez du jarraituko 2026-2027 denboraldian.

2025-2026 denboraldian, Villarrek 67 partida jokatu ditu Kosner Baskonian, eta Errege Kopako txapeldun izatea lortu du. 

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