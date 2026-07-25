Baskoniak iragarri du Mamadi Diakitek ez duela klubean jarraituko
Hegal-pibota Dubai Basketball taldean arituko da datorren denboraldian, Gasteizko taldean 76 partida jokatu ondoren.
Kosner Baskoniak eta Mamadi Diakitek akordioa lortu dute hegaleko pibotaren kontratua eteteko, eta Gineako jokalariak Dubai Basketball taldean jokatuko du. Gasteizko klubak eta jokalariak beste denboraldi baterako kontratua zuten, baina Arabiako taldeak fitxatu du, Europan lehen denboraldia jokatu ostean.
Hegal-pibotak 76 partida ofizial jokatu ditu Baskoniako elastikoarekin, Endesa Liga, Errege Kopa eta Euroligako partidak zenbatuta, eta batez beste 9,1 puntu, 4,4 errebote eta 11,5 puntuko balorazioa lortu du. Gainera, bera izan da Endesa Ligan tapoi gehien jarri dituen jokalaria.
Diakitek 2026ko Errege Kopako titulua irabazi ondoren utziko du Baskonia, eta Adriatikoko Liga irabazi duen taldean arituko da aurrerantzean. Gasteizko klubak eskerrak eman dizkio "etapa honetan egindako lanagatik" eta "zorterik handiena" opa dio "etorkizun profesional eta pertsonalean".
Zure interesekoa izan daiteke
Kosner Baskoniak Joventuten aurka jokatuko du Endesa Superkopako finalerdietan
Beste finalerdia Valentzia Basket eta Bartzelonaren artekoa izango da. Kanporaketa irailaren 19an eta 20an jokatuko dute, Badalonako Palau Olimpic pabiloian.
Baskoniak Chris Duarte saskiratzailea sinatu du hurrengo bi denboraldietarako
Talde gasteiztarrak ere agur esan dio ostiral honetan Tim Luwawu-Cabarroti, eta horrek esan nahi du ez duela tanteo eskubidea baliatuko, jokalariak Real Madrilekin akordioa lortu ostean.
Kosner Baskoniak iragarri du Rafa Villarrek ez duela taldean jarraituko
Eskoltak denboraldi bat eman du euskal klubean. 2028ra arteko kontratua zuen, baina ez du jarraituko 2026-2027 denboraldian.
Baskonia-Alaves Taldeak Buesa Arena erosi nahi dio Arabako Foru Aldundiari
Operazioaren epeak eta zenbatekoak ez dituzte jakinarazi, baina Josean Querejeta taldeko presidenteak eta Ramiro Gonzalez ahaldun nagusiak salerosketa gauzatzeko borondate argia azaldu dute.
DJ Stewart, Kosner Baskoniaren lehen fitxaketa
Esloveniako Cedevita Olimpija taldetik dator, eta bi denboraldirako sinatu du.
Forrest, Nowell, Omoruyi, Radzevicius eta Edwardsek ez dute Baskonian jarraituko
Klubak "eskerrak eman dizkie guztiei izan duten konpromisoagatik eta profesionaltasunagatik".
Pablo Pinek entrenatzaile laguntzaile gisa jarraituko du Kosner Baskoniaren aulkian 2027ra arte
Granadako prestatzaileak laguntzaile gisa lur hartu zuen iragan denboraldian, Gasteizen. Baskoniaren hitzetan, lehentasuna izan da "aulkietan eskarmetu handia" duen lantaldeari eustea.
Felix Fernandezek baieztatu egin du Galbiatik eta Spagnolok taldean jarraituko dutela, Forrestek alde egingo duela eta Cabarrotekin negoziatzen ari direla
Bestalde, Bartzelonak Xevi Pujol idazkari teknikoa fitxatzeko agertu duen interesa "lehia bidegabetzat" jo du Kosner Baskoniaren kirol zuzendariak, "unea egokia ez" delakoan, ACB ligako garaikurra lortzeko play-offa jokatu aurretik izan delako.
Kobi Simmonsek Kosner Baskonian jarraituko du 2028ra arte
Joko-antolatzaile estatubatuarrak denboraldi ona egin du, eta Arabako hiriburuan jarraitzeko aukera eman dio horrek. "Gasteizera iritsi zenetik ezin hobeto egokitu da taldera, eta zaleei gau bikainak eskaini dizkie", azaldu du Baskoniak.