TALDEA UTZIKO DU

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Baskoniak iragarri du Mamadi Diakitek ez duela klubean jarraituko

Hegal-pibota Dubai Basketball taldean arituko da datorren denboraldian, Gasteizko taldean 76 partida jokatu ondoren.

Mamadi Diakité durante un partido con el Baskonia

Mamadi Diakite, Kosner Baskoniarekin jokatutako partida batean. Argazkia: Europa Press.

author image

AGENTZIAK | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak eta Mamadi Diakitek akordioa lortu dute hegaleko pibotaren kontratua eteteko, eta Gineako jokalariak Dubai Basketball taldean jokatuko du. Gasteizko klubak eta jokalariak beste denboraldi baterako kontratua zuten, baina Arabiako taldeak fitxatu du, Europan lehen denboraldia jokatu ostean.

Hegal-pibotak 76 partida ofizial jokatu ditu Baskoniako elastikoarekin, Endesa Liga, Errege Kopa eta Euroligako partidak zenbatuta, eta batez beste 9,1 puntu, 4,4 errebote eta 11,5 puntuko balorazioa lortu du. Gainera, bera izan da Endesa Ligan tapoi gehien jarri dituen jokalaria.

Diakitek 2026ko Errege Kopako titulua irabazi ondoren utziko du Baskonia, eta Adriatikoko Liga irabazi duen taldean arituko da aurrerantzean. Gasteizko klubak eskerrak eman dizkio "etapa honetan egindako lanagatik" eta "zorterik handiena" opa dio "etorkizun profesional eta pertsonalean".

Saskibaloia Saskibaloiko Errege Kopa Saski Baskonia ACB Endesa Liga Euroliga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X