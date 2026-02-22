ERREGE KOPA
Kosner Baskoniak borrokatutako zazpigarren Kopa irabazi du Real Madril menderatuta (89-100)

Talde gasteiztarrak final bikaina sinatu du Valentzian, hasiera kaskarra gainditu eta nagusitasunez garaitu du faboritoa, bere erasoko hirukoak lortutako 73 puntuei eta amaiera bikainari esker.

Kosner Baskonia 2026ko Errege Kopa irabazi berritan. Irudia: EFE

Kosner Baskoniak 89-100 irabazi dio Real Madrili igande honetan eta Valentziako Roig Arenan jokatu den 2026ko Errege Kopako txapeldun izendatu da. Talde arabarrak aurreikuspenak hautsi eta titulua lortu du, azkena baino hamazazpi urte geroago, Luwawu-Cabarrot, Omoruyi eta Forrest hirukoteak osatutako erasoei, baita egindako erresistentzia ariketei esker.

Paolo Galbiatik zuzentzen duen taldeak hasiera zaila izan du, baina suspertu egin da. Real Madril bikain zelairatu da, kanpoko jaurtiketekin eta defentsako oldarkortasunarekin, eta lehen hiru minututan tarte kezkagarria lortu du. Hala ere, Baskonia ez da kikildu. Timothé Luwawu-Cabarrotek bere gain hartu du jokoa, erabakiz erasotu du eta energia kutsatu die gainerakoei. Minutuek aurrera egin ahala, gasteiztarrek saskiratzeak orekatu dituzte, eta partidan sartzea lortu dute.

Bigarren laurdenaren erdialdean, partzial sendo baten ostean (14-0), partida berriro zurientzat zela zirudienean, arabarrek eutsi egin diote berriro. Luwawu-Cabarrotek, Trent Forrest eta Eugene Omoruyirekin batera, taldeari eutsi diete atsedenaldia baino lehen eta desabantaila handiagoa izatea saihestu dute. Aldageletatik bueltan, Baskonia ausardia berdinarekin itzuli da, markagailua berdindu eta aurkariari ahaleginak biderkatzera behartu dio.

Azken laurdenean, finala erabat irekita zegoela, protagonismoa eskuz aldatu da. Madrildarren defentsak Luwawu-Cabarrot geldiaraztea izan du helburu, baina orduan Omoruyik eta Forrestek aurrerapausoa eman dute itxaropenari eusteko. Luwawu-Cabarrotek faltengatik eseri behar izan duenean, Markus Howard atera da, ordura arte itzaletan egondakoa, une erabakigarrian saskiratu eta garaipena ziurtatzeko. Horrela, erasoko hiru erreferenteen artean 73 puntu banatuta eta Howardek azken kolpea emanda, Baskoniak txapeldun gisa zeharkatu du helmuga eta zaleen poza piztu du Valentzian.

