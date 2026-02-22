Kosner Baskoniak borrokatutako zazpigarren Kopa irabazi du Real Madril menderatuta (89-100)
Talde gasteiztarrak final bikaina sinatu du Valentzian, hasiera kaskarra gainditu eta nagusitasunez garaitu du faboritoa, bere erasoko hirukoak lortutako 73 puntuei eta amaiera bikainari esker.
Kosner Baskoniak 89-100 irabazi dio Real Madrili igande honetan eta Valentziako Roig Arenan jokatu den 2026ko Errege Kopako txapeldun izendatu da. Talde arabarrak aurreikuspenak hautsi eta titulua lortu du, azkena baino hamazazpi urte geroago, Luwawu-Cabarrot, Omoruyi eta Forrest hirukoteak osatutako erasoei, baita egindako erresistentzia ariketei esker.
Paolo Galbiatik zuzentzen duen taldeak hasiera zaila izan du, baina suspertu egin da. Real Madril bikain zelairatu da, kanpoko jaurtiketekin eta defentsako oldarkortasunarekin, eta lehen hiru minututan tarte kezkagarria lortu du. Hala ere, Baskonia ez da kikildu. Timothé Luwawu-Cabarrotek bere gain hartu du jokoa, erabakiz erasotu du eta energia kutsatu die gainerakoei. Minutuek aurrera egin ahala, gasteiztarrek saskiratzeak orekatu dituzte, eta partidan sartzea lortu dute.
Bigarren laurdenaren erdialdean, partzial sendo baten ostean (14-0), partida berriro zurientzat zela zirudienean, arabarrek eutsi egin diote berriro. Luwawu-Cabarrotek, Trent Forrest eta Eugene Omoruyirekin batera, taldeari eutsi diete atsedenaldia baino lehen eta desabantaila handiagoa izatea saihestu dute. Aldageletatik bueltan, Baskonia ausardia berdinarekin itzuli da, markagailua berdindu eta aurkariari ahaleginak biderkatzera behartu dio.
Azken laurdenean, finala erabat irekita zegoela, protagonismoa eskuz aldatu da. Madrildarren defentsak Luwawu-Cabarrot geldiaraztea izan du helburu, baina orduan Omoruyik eta Forrestek aurrerapausoa eman dute itxaropenari eusteko. Luwawu-Cabarrotek faltengatik eseri behar izan duenean, Markus Howard atera da, ordura arte itzaletan egondakoa, une erabakigarrian saskiratu eta garaipena ziurtatzeko. Horrela, erasoko hiru erreferenteen artean 73 puntu banatuta eta Howardek azken kolpea emanda, Baskoniak txapeldun gisa zeharkatu du helmuga eta zaleen poza piztu du Valentzian.
Sapgnolo: "Inoiz ez dut hain gauza garrantzitsurik irabazi"
Matteo Spagnolo Baskoniako jokalariaren adierazpenak, Errege Kopako amaieran Real Madrilen aurka 89-100 irabazi ondoren.
Bartzelonaren eta Baskoniaren arteko Errege Kopako finalerdietako partidaren laburpena
Baskoniak Errege Kopako finalerako txartela eskuratu du larunbat honetan, Valentziako Roig Arenan Bartzelona 67-70 menderatuta. Garaipen horri esker, finalerako sailkatu da, eta Real Madril izango du aurkari.
Eugene Omoruyi: "Badakigu gure lana ez dela amaitu, bihar irabaztea da gure helburua"
Kosner Baskoniak Saskibaloiko Errege Kopako finalerako txartela irabazi du . Eugene Omoruyi, Baskoniako jokalari berriena, pozik eta irribarretsu agertu da prentsaurrekoan, baina "helburua bihar irabaztea eta zaleei garaikurra ematea" dela azaldu du.
Kosner Baskoniak finalerako txartela lortu du Bartzelona mendean hartuta (67-70)
Talde gasteiztarra Errege Kopako final batera itzuli da hamazazpi urte geroago, azken segundoetan erabaki den partida oso parekatu batean nagusitasuna lortu ondoren.
Dena prest Bartzelona-Baskonia partidarako
Bartzelonaren aurka jokatuko du Baskoniak Errege Kopako finalerdia. Denboraldi honetan hiru aldiz aritu dira elkarren aurka, eta Kataluniako taldea nagusitu da hiruretan. Hala ere, atzoko garaipenaren ostean, Baskoniak ez du finalean egoteko aukera galdu nahi.
Kosner Baskoniaren eta La Laguna Teneriferen arteko Errege Kopako final-laurdenetako partidaren laburpena
Kosner Baskonia Errege Kopako finalerdietara igaro da ostiral honetan, Valentziako Roig Arenan La Laguna Tenerife 91-81 menderatuta. Bi urteko absentziaren ondoren, Gasteizko taldea ate nagusitik itzuli da txapelketara.
Kosner Baskonia, finalerdietara La Laguna Tenerife garaituta (91-81)
Gasteizko taldea, Trent Forrest erabakigarri baten gidaritzapean, indartsu itzuli da Errege Kopara, eta Bartzelonaren eta Murtziaren arteko neurketaren zain geratu da.
Kosner Baskoniak ostiralean ekingo dio Errege Kopari: nola ikusten dute taldea zaleek?
Paolo Galbiatiren gizonek, final laurdenetan, La Laguna Tenerife izango dute aurkari. Ilusio handia dago hirian, Baskonia oso ondo baitabil. Hainbat zale elkarrizketatu ditugu, tartean Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusia.
Galbiati, Kosner Baskoniaren entrenatzailea: "Irabazteko nahia ikusi nahi dut"
Kosner Baskoniak saskibaloiaren Errege Kopako final-laurdenak jokatuko ditu ostiral honetan, La Laguna Teneriferen aurka.