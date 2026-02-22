Kosner Baskonia conquista su séptima Copa tras tumbar al Madrid (89-100)

Kosner Baskonia ha ganado (89-100) este domingo al Real Madrid y se ha proclamado campeón de la Copa del Rey 2026 celebrada en el Roig Arena de Valencia. El equipo azulgrana ha roto los pronósticos y ha levantado su séptimo título copero diecisiete años después del último, apoyado en el tridente ofensivo imparable formado por Luwawu-Cabarrot, Omoruyi y Forrest y en un ejercicio de resistencia cuando peor pintaban las cosas.

El conjunto dirigido por Paolo Galbiati ha tenido que rehacerse de un arranque complicado. El Real Madrid ha salido lanzado, con acierto exterior y agresividad defensiva, y en apenas tres minutos ha abierto una brecha preocupante. Sin embargo, Baskonia no se ha descompuesto. Timothé Luwawu-Cabarrot ha asumido galones, ha atacado el aro con decisión y ha contagiado energía a los suyos. Con el paso de los minutos, los vitorianos han equilibrado el intercambio de canastas y han logrado meterse de lleno en el partido.

Cuando parecía que el partido volvía a inclinarse hacia el lado blanco tras un contundente parcial mediado el segundo cuarto (14-0), el cuadro alavés ha vuelto a resistir. Luwawu-Cabarrot, junto a Trent Forrest y Eugene Omoruyi, ha sostenido al equipo antes del descanso y ha evitado que la desventaja fuera mayor. Tras el paso por vestuarios, el Baskonia ha regresado con la misma determinación, ha empatado el marcador y ha obligado a su rival a multiplicar esfuerzos para mantener la iniciativa.

En el último cuarto, con la final completamente abierta, el protagonismo ha cambiado de manos. La defensa madridista se ha centrado en frenar al máximo anotador azulgrana, pero entonces Omoruyi y Forrest han dado un paso al frente para mantener viva la esperanza. Cuando Luwawu-Cabarrot ha tenido que sentarse por faltas, ha emergido Markus Howard, hasta entonces discreto, para anotar en el momento decisivo y asegurar el triunfo. Así, con 73 puntos repartidos entre sus tres referentes ofensivos y el golpe final de Howard, el Baskonia ha cruzado la meta como campeón y ha desatado la euforia de su afición en Valencia.