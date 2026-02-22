Kosner Baskonia conquista su séptima Copa tras tumbar al Madrid (89-100)
Kosner Baskonia ha ganado (89-100) este domingo al Real Madrid y se ha proclamado campeón de la Copa del Rey 2026 celebrada en el Roig Arena de Valencia. El equipo azulgrana ha roto los pronósticos y ha levantado su séptimo título copero diecisiete años después del último, apoyado en el tridente ofensivo imparable formado por Luwawu-Cabarrot, Omoruyi y Forrest y en un ejercicio de resistencia cuando peor pintaban las cosas.
El conjunto dirigido por Paolo Galbiati ha tenido que rehacerse de un arranque complicado. El Real Madrid ha salido lanzado, con acierto exterior y agresividad defensiva, y en apenas tres minutos ha abierto una brecha preocupante. Sin embargo, Baskonia no se ha descompuesto. Timothé Luwawu-Cabarrot ha asumido galones, ha atacado el aro con decisión y ha contagiado energía a los suyos. Con el paso de los minutos, los vitorianos han equilibrado el intercambio de canastas y han logrado meterse de lleno en el partido.
Cuando parecía que el partido volvía a inclinarse hacia el lado blanco tras un contundente parcial mediado el segundo cuarto (14-0), el cuadro alavés ha vuelto a resistir. Luwawu-Cabarrot, junto a Trent Forrest y Eugene Omoruyi, ha sostenido al equipo antes del descanso y ha evitado que la desventaja fuera mayor. Tras el paso por vestuarios, el Baskonia ha regresado con la misma determinación, ha empatado el marcador y ha obligado a su rival a multiplicar esfuerzos para mantener la iniciativa.
En el último cuarto, con la final completamente abierta, el protagonismo ha cambiado de manos. La defensa madridista se ha centrado en frenar al máximo anotador azulgrana, pero entonces Omoruyi y Forrest han dado un paso al frente para mantener viva la esperanza. Cuando Luwawu-Cabarrot ha tenido que sentarse por faltas, ha emergido Markus Howard, hasta entonces discreto, para anotar en el momento decisivo y asegurar el triunfo. Así, con 73 puntos repartidos entre sus tres referentes ofensivos y el golpe final de Howard, el Baskonia ha cruzado la meta como campeón y ha desatado la euforia de su afición en Valencia.
Te puede interesar
Resumen del partido de semifinales de la Copa del Rey entre Barcelona y Baskonia
El Baskonia se ha clasificado este sábado para la final de la Copa del Rey tras vencer por 67-70 al Barcelona en el Roig Arena de Valencia, un triunfo que le permite clasificarse para la final, en la que se medirá al Real Madrid.
Eugene Omoruyi: “Sabemos que nuestro trabajo no ha terminado, nuestro objetivo es mañana”
Kosner Baskonia ha ganado el pase a la final de la Copa del Rey de Baloncesto. Eugene Omoruyi, el jugador más reciente en la plantilla baskonista, ha compadecido en rueda de prensa feliz y sonriente, pero consciente de que “el objetivo es ganar mañana y entregar el trofeo a la afición”.
Kosner Baskonia logra el pase a la final tras superar al Barcelona (67-70)
El conjunto vitoriano ha regresado a una final de la Copa del Rey diecisiete años después tras imponerse en un duelo muy igualado y decidido en los últimos segundos en Valencia.
Todo listo para la semifinal Barcelona-Baskonia
El Baskonia se enfrentará al Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey. Esta temporada han jugado tres veces contra ellos, en las tres el equipo catalán ha sido el vencedor. Sin embargo, tras la victoria de ayer, el Baskonia no quiere perder la oportunidad de estar en la final.
Resumen del partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Kosner Baskonia y La Laguna Tenerife
El Baskonia se ha convertido este viernes en el tercer semifinalista de la Copa del Rey tras imponerse por 91-81 a La Laguna Tenerife en el Roig Arena de Valencia. El conjunto vitoriano ha regresado al torneo tras dos años de ausencia y lo ha hecho por la puerta grande.
El Kosner Baskonia, tercer semifinalista tras superar a La Laguna Tenerife (91-81)
Los vitorianos, liderados por un determinante Trent Forrest, sellan su regreso a la Copa en el Roig Arena y esperan rival del duelo entre Barça y UCAM Murcia.
El Kosner Baskonia se estrena en la Copa del Rey este viernes: ¿cómo ve la afición al equipo?
Los de Paolo Galbiati juegan, en cuartos de final, ante La Laguna Tenerife. La ilusión es grande en la ciudad, ya que la línea del equipo es notable. Hemos estado con varias aficionadas y aficionados, entre ellos Ramiro González, el diputado general de Álava.
Galbiati, entrenador del Kosner Baskonia: "Necesito ojos con fuego y deseo de ganar"
Kosner Baskonia disputará este viernes los cuartos de final de la Copa del Rey del baloncesto ante La Laguna Tenerife. El entrenador del conjunto gasteiztarra ha destacado lo especial que es está competición.
El Kosner Baskonia, pendiente del estado de Howard y Kurucs para la Copa del Rey
Khalifa Diop causará baja, como Tadas Sedekerskis, y Tim Luwawu-Cabarrot estará disponible para Paolo Galbiati. El equipo vasco se estrena el viernes, a las 18:00 horas, ante La Laguna Tenerife, en cuartos de final.