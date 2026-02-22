REAL MADRIL VS BASKONIA (89-100)

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Galbiati: "Zintzoki, oso pozik nago nire jokalariengatik eta nire taldeagatik"

Paolo Galbiati
18:00 - 20:00

Paolo Galbiati. Argazkia: EiTB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Paolo Galbiati Baskoniako entrenatzailearen adierazpenak, Errege Kopa Real Marid taldearen aurka 89-100 irabazi ondoren.

Saskibaloia Saskibaloiko Errege Kopa Saski Baskonia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X