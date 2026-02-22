BASKONIA VS REAL MADRIL (89-100)
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Spagnolo: "Inoiz ez dut hain gauza garrantzitsurik irabazi"

Baskonia
18:00 - 20:00
Matteo Spagnolo. Argazkia: EiTB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Matteo Spagnolo Baskoniako jokalariaren adierazpenak, Errege Kopako amaieran Real Madrilen aurka 89-100 irabazi ondoren. 

Saskibaloia Saskibaloiko Errege Kopa Saski Baskonia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X