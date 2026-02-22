Spagnolo: "Inoiz ez dut hain gauza garrantzitsurik irabazi"
Matteo Spagnolo Baskoniako jokalariaren adierazpenak, Errege Kopako amaieran Real Madrilen aurka 89-100 irabazi ondoren.
Kosner Baskoniak borrokatutako zazpigarren Kopa irabazi du, Real Madril menderatuta (89-100)
Talde gasteiztarrak final bikaina sinatu du Valentzian, hasiera kaskarra gainditu eta nagusitasunez garaitu du faboritoa, bere erasoko hirukoak lortutako 73 puntuei eta amaiera bikainari esker.
