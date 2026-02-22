ERREGE KOPA
Poza eta festa Gasteizen, Baskoniako jarraitzaileen artean

Gasteizko kaleak lehertu dira Baskoniako garaipenaren harira. Poza eta festa nagusitu dira zaleen artean, eta bertan izan gara.

Kosner Baskoniak borrokatutako zazpigarren Kopa irabazi du Real Madril menderatuta (89-100)
Saskibaloia Saskibaloiko Errege Kopa Saski Baskonia

