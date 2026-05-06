Kapitaina entrenamenduetara itzuli da, bi ebakuntza eta bost hilabete geroago
Galbiatik jokalari lituaniarra erabili ahal izango du Valentziaren aurkako hurrengo partidan, nahi izanez gero. Sedekerskisek min hartu zuen orkatilan iragan Eurobasketen, eta abenduan eta martxoan bi ebakuntza egin behar izan zizkioten.
Tadas Sedekerskis Kosner Baskoniako kapitaina normaltasunez itzuli da asteazken honetan Gasteizko taldearen entrenamenduetara, bost hilabete geroago.
Lituaniarrak bat egin du Paolo Galbiatik zuzentzen duen taldearen dinamikarekin, abenduan eta martxoan orkatilako bi ebakuntza egin ostean, iragan Eurobasket txapelketan Lituaniako selekzioarekin izandako lesio bat sendatzeko.
Entrenatzaile lonbardiarrak Sedekerskis Valentzia Basketen aurkako partidan erabili ahal izango du, Endesa Ligako 30. jardunaldiari dagokiona.
Kosner Baskoniak Breogan gainditu du eta hurbilago dauka bigarren postua (112-84)
Kosner Baskoniak Rio Breogani gailendu zaio 112-84 garaipen garrantzitsua lortuta, eta emaitza honen ondorioz, sailkapeneko onenen arteko aldea murriztu egin da. Valentzia Basketen eta Ucam Murtziaren porrotei esker, gasteiztarrek sailkapeneko goiko postuetan jarraitzen dute.
Kosner Baskoniak lehia estua galdu du Bartzelonaren aurka (92-95)
Kosner Baskoniak 92-95eko emaitzarekin galdu du Bartzelonaren aurka Endesa Ligako 28. jardunaldian. Atzetik hasi den arren, markagailuari buelta eman eta azken minutuetara arte agindu du, Toko Shengelia funtsezkoa izan delarik Bartzelonaren garaipena lortzeko.
Galbiati: “Forrestek ez du oraingoz ezer sinatu"
Paolo Galbiati Kosner Baskoniako entrenatzaileak ostiral honetan adierazi duenez, Trent Forrest berarekin hitz egin ostean, jokalariak "ez du oraingoz ezer sinatu", eta jokalaria"kontzentratuta" dago. "Orain garrantzitsuena denboraldia modu egokian amaitzea da", adierazi du teknikariak, eta balizko merkatu mugimenduei buruz hitz egitea klubari dagokion gaia dela esan du.
Kosner Baskoniak galdu egin du Joventuten etxean (81-69)
Gasteiztarrak galtzaile atera dira Endesa Ligako 27. jardunaldiko partidan.
Kosner Baskoniak porrot batekin esan dio agur Euroligari Belgraden (91-79)
Arabarrek bolada onari amaiera eman diote azken jardunaldian, Partizani egindako bisitan galdu dute. Hala ere, dagoeneko ez zuten ezer jokoan.
Kosner Baskoniak Belgraden, Partizanen aurka, emango dio buru 2025-2026 Euroligako bere ibilbideari
Paolo Galbiatiren taldeak ezin izan du Euroligara eraman beste txapelketetan egiten ari den denboraldi bikaina. Gasteizko taldeak aldi bakarrean garaipena lortu duen kantxa batean (2002) irabaztea bilatuko du.
Forresten jokaldi batek garaipena eman dio Kosner Baskoniari etxean, Dreamland Kanaria Handiaren aurka (88-86)
Trent Forrestek amaierarako zazpi segundoren faltan egindako magia trikimailu batek garaipena eman dio Kosner Baskoniari, 88-86, Dreamland Kanaria Handiaren aurka Buesa Arenan jokatutako partidan.
Kosner Baskoniak sendo jarraitzen du Virtusi irabazita (72-82)
Gasteizko taldeak bigarren garaipena lortu du etxetik kanpo, minutu askotan nagusi izan den partidan.
Kosner Baskoniak Makabiri irabazi dio, ateak itxita (101-98)
Baskoniarrek hirugarren laurden bikaina egin dute, eta partidan funtsezkoa izan den 40-19ko partziala sartu diote Israelgo taldeari.