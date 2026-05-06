Kapitaina entrenamenduetara itzuli da, bi ebakuntza eta bost hilabete geroago

Galbiatik jokalari lituaniarra erabili ahal izango du Valentziaren aurkako hurrengo partidan, nahi izanez gero. Sedekerskisek min hartu zuen orkatilan iragan Eurobasketen, eta abenduan eta martxoan bi ebakuntza egin behar izan zizkioten.

Tadas Sedekerskis, asteazkeneko entrenamenduan. Argazkia: Kosner Baskonia
AGENTZIAK | EITB

Tadas Sedekerskis Kosner Baskoniako kapitaina normaltasunez itzuli da asteazken honetan Gasteizko taldearen entrenamenduetara, bost hilabete geroago.

Lituaniarrak bat egin du Paolo Galbiatik zuzentzen duen taldearen dinamikarekin, abenduan eta martxoan orkatilako bi ebakuntza egin ostean, iragan Eurobasket txapelketan Lituaniako selekzioarekin izandako lesio bat sendatzeko.

Entrenatzaile lonbardiarrak Sedekerskis Valentzia Basketen aurkako partidan erabili ahal izango du, Endesa Ligako 30. jardunaldiari dagokiona.

