ERREGE KOPA
Real Madrilen eta Baskoniaren arteko Errege Kopako finalaren laburpena

Baskonia
18:00 - 20:00
Argazkia: EFE.
EITB

Kosner Baskoniak 89-100 irabazi dio igande honetan Real Madrili eta 2026ko Errege Kopako txapeldun izendatu da Valentziako Roig Arenan.

Saskibaloia Saski Baskonia Errege Kopa

