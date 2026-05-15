Kosner Baskoniak UCAM Murtzia menderatu du (87-80), eta Endesa Ligako bigarren posturako lehia estutu
Ostegun gauean Buesa Arenan jokatutako partidan, Kosner Baskoniak ia neurketa osoan izan du kontrolpean markagailua. Hala, Galbiatiren taldeak sendo jarraitzen du, sailkapeneko bigarren tokia eskuratzeko borrokan.
Kosner Baskoniak Valentziaren Europako nekea aprobetxatu du (86-88)
Kosner Baskoniak 86-88ko emaitzarekin irabazi dio Valentzia Basketi Roig Arenan, final estu batean. Etxekoak, azken kolpe ikusgarri batekin, partida iraultzeko zorian izan dira.
Kapitaina entrenamenduetara itzuli da, bi ebakuntza eginda, bost hilabeteko etenaren ondoren
Galbiatik jokalari lituaniarra erabili ahal izango du Valentziaren aurkako hurrengo partidan, nahi izanez gero. Sedekerskisek min hartu zuen orkatilan Eurobasketeko lehian, eta bi ebakuntza egin zizkioten, abenduan eta martxoan.
Kosner Baskoniak Breogan gainditu du eta hurbilago dauka bigarren postua (112-84)
Kosner Baskoniak Rio Breogani gailendu zaio 112-84 garaipen garrantzitsua lortuta, eta emaitza honen ondorioz, sailkapeneko onenen arteko aldea murriztu egin da. Valentzia Basketen eta Ucam Murtziaren porrotei esker, gasteiztarrek sailkapeneko goiko postuetan jarraitzen dute.
Kosner Baskoniak lehia estua galdu du Bartzelonaren aurka (92-95)
Kosner Baskoniak 92-95eko emaitzarekin galdu du Bartzelonaren aurka Endesa Ligako 28. jardunaldian. Atzetik hasi den arren, markagailuari buelta eman eta azken minutuetara arte agindu du, Toko Shengelia funtsezkoa izan delarik Bartzelonaren garaipena lortzeko.
Galbiati: “Forrestek ez du oraingoz ezer sinatu"
Paolo Galbiati Kosner Baskoniako entrenatzaileak ostiral honetan adierazi duenez, Trent Forrest berarekin hitz egin ostean, jokalariak "ez du oraingoz ezer sinatu", eta jokalaria"kontzentratuta" dago. "Orain garrantzitsuena denboraldia modu egokian amaitzea da", adierazi du teknikariak, eta balizko merkatu mugimenduei buruz hitz egitea klubari dagokion gaia dela esan du.
Kosner Baskoniak galdu egin du Joventuten etxean (81-69)
Gasteiztarrak galtzaile atera dira Endesa Ligako 27. jardunaldiko partidan.
Kosner Baskoniak porrot batekin esan dio agur Euroligari Belgraden (91-79)
Arabarrek bolada onari amaiera eman diote azken jardunaldian, Partizani egindako bisitan galdu dute. Hala ere, dagoeneko ez zuten ezer jokoan.
Kosner Baskoniak Belgraden, Partizanen aurka, emango dio buru 2025-2026 Euroligako bere ibilbideari
Paolo Galbiatiren taldeak ezin izan du Euroligara eraman beste txapelketetan egiten ari den denboraldi bikaina. Gasteizko taldeak aldi bakarrean garaipena lortu duen kantxa batean (2002) irabaztea bilatuko du.
Forresten jokaldi batek garaipena eman dio Kosner Baskoniari etxean, Dreamland Kanaria Handiaren aurka (88-86)
Trent Forrestek amaierarako zazpi segundoren faltan egindako magia trikimailu batek garaipena eman dio Kosner Baskoniari, 88-86, Dreamland Kanaria Handiaren aurka Buesa Arenan jokatutako partidan.