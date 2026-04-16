Euroliga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Kosner Baskoniak porrot batekin esan dio agur Euroligari Belgraden (91-79)

Arabarrek bolada onari amaiera eman diote azken jardunaldian, Partizani egindako bisitan galdu dute. Hala ere, dagoeneko ez zuten ezer jokoan.

BELGRADE (Serbia), 16/04/2026.- Baskonia's Trent Forrest (C) in action against Partizan's Bruno Fernando (L) and Aleksej Pokusevski (R) during the Euroleague basketball match between Partizan Belgrade and Baskonia Vitoria-Gasteiz in Belgrade, Serbia, 16 April 2026. (Baloncesto, Euroliga, Belgrado) EFE/EPA/ANDREJ CUKIC
Partizan eta Kosner Baskoniaren arteko norgehiagokaren une bat Belgraden. Argazkia: EFE
author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baksoniak 91-79 galdu du gaur Partizanen aurka, Euroligako azken jardunaldian. Ez zuen ezer jokoan Gasteizko taldeak, bolada onari eusteaz aparte.

Paolo Galbiatiren taldeak amore eman du Belgraden, sailkapeneko behealdean zeuden bi taldeen arteko neurketan. Hala ere, Joan Peñarroyak zuzendutako taldea serbiarra une onean dago, eta demostratu du. Carlik Jonesek (20ko balorazioa) eta Tonye Jekirik Serbiako hiriburuan utzi dute garaipena.

Gasteiztarrek pauso bat atzetik izan dira defentsan zein erasoan, hiruko portzentaje onik gabe eta Trent Forrest joko-sortzailea bezalako gizon garrantzitsuak faltan botata.

Zortzi garaipen jarraian lortu ondoren, Baskoniak amore eman du Belgraden, baina une garrantzitsua orain iritsiko da, Endesa Ligako playoffetarako txartela lortzeko lehian, Errege Kopako egungo txapeldun gisa.

Hirukoen arazoa lehen laurdenetik izan dute bisitariek, 11 saiakeratik hiru saskiratze. Hala ere, partida hasieran eutsi dio Kosnerrek Partizani (26-20). Mamadi Diakite onena izan da Baskoniaren neurketa hasieran, baina Partizanek talde bertsio hobeagoa eskaini du, Nick Calathesek ezarri duen erritmo onari esker.

Aulkitik aterata, Tonye Jekiriren ekarpenak serbiarren nagusitasunari ere lagundu dio (35-27). Hirukoek etxekoen errenta murriztu dute atsedenaldian, baina ez zen nahikoa Galbiatiren mutilentzat norgehiagokan sartuta jarraitzeko. Horrela, Baskoniak, Eugene Omoruyiren ekarpena salbuespena kenduta, ez da defentsan nagusitu eta ez du pazientziarik izan jokoa sortzeko, hiruko lerroarekin tematuta.

Azken laurdenera bidean, Partizanek alderik handiena jarri du (61-50) markagailuan, errebotean nagusi zela. Ezin asmatuta, Baskoniak amore eman du, falten pilaketa azkarrak eta baloi galerek zigortu baitute. Amaieratik lau minutura, etxekoek, Carlik Jonesekin, hamaika puntuko abantaila lortu dute berriro, eta arabarrek merezita galdu dute Europan zehar egindako azken ibilaldia.

Saskibaloia Saski Baskonia Euroliga Saskibaloiko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X