ERREGE KOPA
Euforia nagusitu da Valentzian Baskoniako zaleen artean

Real Madrilen eta Kosner Baskoniaren arteko finala amaitu bezain laster, euforia nagusitu da baskoniajo jarraitzaileen artean. Roig Arenako kanpoaldean egon gara horietako batzuekin.

Kosner Baskoniak zazpigarren Kopa irabazi du Madril mendean hartuta (89-100)
Saskibaloia Saskibaloiko Errege Kopa Saski Baskonia

