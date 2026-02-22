REAL MADRIL VS BASKONIA (89-100)

Howard: "Elkarrekin egon gara une zailetan"

Baskonia
18:00 - 20:00

Markus Howard. Argazkia: Eitb

EITB

Azken eguneratzea

Markus Howarden Baskoniako jokalariaren adierazpenak, Errege Kopako finalean Real Madrilen aurka (89-100) irabazi ostean. (Adierazpenak ingelesez)

Saskibaloia Saskibaloiko Errege Kopa Saski Baskonia

