Kutxabank Araskik Kristina Higgins fitxatu du
Pibot estatubatuarra taldearen “barruko erreferentea” izateko heldu da Gasteizera.
Kutxabank Araskik Kristina Higgins pibota fitxatu du. Jokalari estatubatuarrak duela bost denboraldi fitxatu zuen talde gasteiztarrarekin, baina bisarekin izandako arazo batzuk medio, kontratua bertan behera geratu zen. Made Urieta entrenatzailearen esanetan, “orain Kristina eraberritua dator, esperientzia gehiagorekin”.
Higginsek nazioarteko eskarmentu handia eskuratu du azken urteetan. Brasoven (Errumania) hasi zen, Buducnosten (Montenegro) jarraitzeko. Etapa labur baten ondoren, Errumaniara itzuli zen, oraingoan Sepsira. 2019an Cegled taldeak fitxatu zuen, Hungarian, Frantziako ligara jauzi egin aurretik. Bertan, La Roche Vendée taldean aritu zen. Gero Izmit Belediyespor Kocaeli talde turkiarraren parte izanik. Azken denboraldi honetan, Israelgo Maccabi Haifa eta Mexikoko Adelitas taldeetan jokatu du. Azken honetan, 26 partida jokatu ditu, batez beste 5,7 puntu eta 4,1 errebote eskuratuta kantxan egon den 17 minututan.
Made Urietak dio Texaseko pibotak “Espainian jokatzeko gogoa” duela, eta “pistan ondo dabilen eta kaudimen hori eman behar digun jokalaria” dela, “bai defentsan eta baita erasoan ere”.
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