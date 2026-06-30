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Kutxabank Araskik Kristina Rakovic fitxatu du

Montenegroko hegaleko pibota Gasteizko proiektu berriko zazpigarren jokalaria da, eta Azulmarino Palmatik dator.

Kristina Rakovic, Kutxabank Araskiko jokalaria
Kristina Rakovic, Kutxabank Araskiko jokalari berria
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KIROLAK EITB

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Kutxabank Araskik Kristina Rakovic fitxatu du, barneko jokoa indartzeko asmoz. Montenegroko hegaleko pibota Gasteizko proiektu berriko zazpigarren jokalaria da, eta Azulmarino Palmatik dator. 

Rakovic Bijelo Poljen jaio zen, Montenegron (1994/09/26). Bere ibilbide profesionala Liga Adriatikoan hasi zuen. Ondoren, Bosnian jokatu zuen Mladi Krajisnik Banja Lukarekin, 2014ko urtarrilean Serbiako Sumadija Krperforevac taldeak fitxatu aurretik. Hiru denboraldiren ostean, Rakovic Montenegrora itzuli zen, ZKK Buducnost Bemax taldean jokatzeko.

2016ko azaroan, 2 Ligan hasi zen Valentzia Basketekin. Ondoren, Pajariel Bembibrek fitxatu zuen montenegrotarra. Alemanian ibili eta gero, Leganes, Barça eta Azulmarino Palma izan dira Kristina Racovicen taldeak azken zazpi denboraldietan.

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