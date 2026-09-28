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Kutxabank Araski presenta a Lahtinen y Dudasova
Euskaraz irakurri: Kutxabank Araskik Lahtinen eta Dudasova aurkeztu ditu
Kutxabank Araski ha presentado este mediodía a Lotta-Maj Lahtinen y Nikola Dudasova. Ambas jugadoras serán muy importantes de cara a este curso, el cual arrancarán este fin de semana en Ferrol.
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