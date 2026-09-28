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Kutxabank Araski presenta a Lahtinen y Dudasova

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Lahtinen y Dudasova
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kutxabank Araskik Lahtinen eta Dudasova aurkeztu ditu
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Última actualización

Kutxabank Araski ha presentado este mediodía a Lotta-Maj Lahtinen y Nikola Dudasova. Ambas jugadoras serán muy importantes de cara a este curso, el cual arrancarán este fin de semana en Ferrol.

Lotta-Maj Lahtinenek Kutxabank Araskirekin berritu du
Araskik Nikola Dudasova eskolta fitxatu du
Araski AES Baloncesto Mujeres deportistas Liga Femenina Endesa

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