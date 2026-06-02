Lotta-Maj Lahtinenek Kutxabank Araskirekin berritu du
Finlandiako hegalekoak beste denboraldi batez geratuko da Araskin, bigarren urteari ekingo dio elastiko berdearekin.
Lotta-Maj Lahtinenek Kutxabank Araskirekin duen kontratua luzatu du datorren denboraldirako. Klubak jakitera eman duenez, “bere defentsako intentsitatea ezinbestekoa izan da denboraldi honetako hainbat partida erabakigarritan”.
Hegaleko finlandiarra pasa den udan iritsi zen Gasteizera, Emakumezkoen Endesa Ligan aurretiko esperientzia izanda, eta berehala irabazi du Marea Berdearen maitasuna. Denboraldian zehar, Emakumezkoen Endesa Ligako 30 norgehiagoka jokatu ditu, partidako 25 minututik gorako batez bestekoarekin, 8,2 puntu, 3,3 errebote eta 1,8 asistentziarekin.
Made Urieta taldeko entrenatzaileak oso positibotzat jo du jokalariaren jarraipena: “Oso ilusionatuta gaude Lottaren berritzearekin. Zure taldean beti eduki nahi duzun jokalaria da, oso langilea eta profesionala. Bai kirol mailan eta baita kiroletik kanpo ere, asko eman digu urtean zehar. Ez dugu zalantzarik izan berritzeko orduan”.
