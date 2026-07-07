Montse Brotonsek Kutxabank Araskirekin berritu du
Montserrat Brotonsek beste denboraldi baterako luzatu du Kutxabank Araskirekin duen kontratua. Klubak aditzera eman duenez, taldeko kapitainetako bat bezala defendatuko du elastiko berdea eta behin lesioekin izandako arazoak atzean utzita, “funtsezko pieza bilakatu da pistan zein pistatik kanpo”.
Pasa den denboraldian, pibot alacantarrak 30 partida jokatu ditu Emakumezkoen Endesa Ligan. Bataz beste 15 minutu pasa ditu horietako bakoitzean, 2,9 puntu, 2,4 errebote eta 0,6 asistentzia lortuz.
Made Urieta entrenatzailearen hitzetan, “pistan barruko profil desberdin askorekin jokatzea ahalbidetzen du, laua eta bosta egin baititzake. Jokalari super langilea eta profesionala da, eta berarekin egunerokoa oso erraza da, gauzak argi dituelako”
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