8. jardunaldia
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Endesa Ligako 8. jardunaldiko bost jokaldi onenak

Iragarkia
VITORIA, 15/11/2026.- El alero italiano del Real Madrid Gabriele Procida (i) entra a canasta ante el alero dominicano del Baskonia Chris Duarte durante el partido de Liga Endesa de baloncesto que se disputa este domingo en el Fernando Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
18:00 - 20:00

Gabriele Procida (Real Madril) eta Chris Duarte (Baskonia). Argazkia: EFE.

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Bideo honek Endesa Ligako zortzigarren jardunaldiko bost jokaldi onenak jasotzen ditu; Real Madrileko Gabriele Procida izan da jokaldi onenaren protagonista.

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