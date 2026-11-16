8ª jornada
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Las cinco mejores jugadas de la 8ª jornada de la Liga Endesa

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VITORIA, 15/11/2026.- El alero italiano del Real Madrid Gabriele Procida (i) entra a canasta ante el alero dominicano del Baskonia Chris Duarte durante el partido de Liga Endesa de baloncesto que se disputa este domingo en el Fernando Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
18:00 - 20:00
Gabriele Procida (Real Madrid) y Chris Duarte (Baskonia). Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Endesa Ligako 8. jardunaldiko bost jokaldi onenak
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Última actualización

Este vídeo recoge las cinco mejores jugadas de la octava jornada de la Liga Endesa; Gabriele Procida, del Real Madrid, ha protagonizado la mejor jugada.

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