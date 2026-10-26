5. jardunaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Endesa Ligako bost jokaldi onenak

Iragarkia
Endesa Ligako bost jokaldi onenak
18:00 - 20:00

Endesa Ligako bosgarren jardunaldia jokatu dute iragan asteburuan.

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Endesa Ligako bosgarren jardunaldiak utzitako bost jokaldi onenak bildu ditugu bideo honetan. 

Saskibaloia Kirol gehiago ACB Endesa Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X