ENDESA LIGA

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Endesa Ligako lehen jardunaldiaren bost jokaldi onenak

Iragarkia
VALENCIA, 27/09/2026.- El jugador del Valencia Basket TJ Shorts y el jugador del iLERNA Lleida D. McGhee, durante el partido de la jornada 1 de la Liga Endesa de baloncesto entre el Valencia Basket y el iLERNA Lleida, este domingo en Valencia.-EFE/ Manuel Bruque
18:00 - 20:00
Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Jassel Perez (FIATC Girona); Punter, Robinson eta Parra (FC Bartzelona); Balsa Koprivica (Recoletas Salud Burgos); Justin Jaworski (Casademont Zaragoza); eta McGhee eta Perrin (iLERNA Lleida) izan dira Endesa Ligako 1. jardunaldiko jokaldirik onenen protagonistak.

Saskibaloia ACB Endesa Liga

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