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Endesa Ligako lehen jardunaldiaren bost jokaldi onenak
Jassel Perez (FIATC Girona); Punter, Robinson eta Parra (FC Bartzelona); Balsa Koprivica (Recoletas Salud Burgos); Justin Jaworski (Casademont Zaragoza); eta McGhee eta Perrin (iLERNA Lleida) izan dira Endesa Ligako 1. jardunaldiko jokaldirik onenen protagonistak.
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