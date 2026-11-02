6. jardunaldia
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Endesa Ligako 6. jardunaldiko bost jokaldi onenak

Iragarkia
Nico Laprovittola of Asisa Joventut and Luke Petrasek of Surne Bilbao in action during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball match played between Asisa Joventut and Surne Bilbao at Olimpic Arena on November 01, 2026 in Badalona, Spain. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press 01/11/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00

Luka Petrasek eta Nico Laprovittola, Asisa Joventut vs Surne Bilbao partidan. Irudia: Europa Press

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Azken eguneratzea

Bideo honek Endesa Ligako seigarren jardunaldiko bost jokaldi onenak jasotzen ditu; ikusgarriena Monbus Obradoiroko Sergi Quintela jokalariak sinatu du.

Saskibaloia ACB Endesa Liga

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