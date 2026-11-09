7. JARDUNALDIA
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Endesa Ligako 7. jardunaldiko bost jokaldi onenak

Iragarkia
LLEIDA, 07/11/2026.- El escolta del Kosner Baskonia, Chris Duarte (i), con el balón ante el escolta de iLERNA Lleida, James Batemon, durante el partido de la jornada 7 de la Liga Endesa que disputan hoy en el pabellón Barris Nord de Lleida. EFE/ Alex Lopez
18:00 - 20:00

Chris Duarte (Baskonia) eta James Batemon (iLERNA), Endesa Ligako 7. jardunaldiko partidan. Argazkia: EFE.

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Azken eguneratzea

Bideo honek Endesa Ligako zazpigarren jardunaldiko bost jokaldi onenak jasotzen ditu; Kosner Baskoniako Duarte eta Joksimovic jokalariak dira bosgarreneko protagonistak.

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga

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