4. jardunaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Endesa Ligako 4. jardunaldiko bost jokaldi onenak

Iragarkia
Stefan Joksimovic (Kosner Baskonia)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bideo honek Endesa Ligako laugarren jardunaldian izandako bost jokaldi onenak biltzen ditu; ikusgarriena Stefan Joksimovic Kosner Baskoniako jokalariak egin du. 

Saskibaloia Saski Baskonia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X