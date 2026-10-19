Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Endesa Ligako 4. jardunaldiko bost jokaldi onenak
Bideo honek Endesa Ligako laugarren jardunaldian izandako bost jokaldi onenak biltzen ditu; ikusgarriena Stefan Joksimovic Kosner Baskoniako jokalariak egin du.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Endesa Ligako 3. jardunaldiko bost jokaldi onenak
ZUZENEAN
Duela min.
Endesa Ligako lehen jardunaldiko bost jokaldi onenak
ZUZENEAN
Duela min.
EITBk Endesa Ligako partidak emango ditu hurrengo bi denboraldietan
ZUZENEAN
Duela min.
Kosner Baskoniak Burgosen jokatuko du ligako lehen partida, eta Surne Bilbaok Manresa hartuko du etxean
ZUZENEAN
Duela min.
Valentzia, Endesa Ligako txapeldun, Bartzelona jipoituta (84-108)
ZUZENEAN
Duela min.
Monterok Barça nokeatu eta Valentzia garaikurrera hurbildu du (80-88)
ZUZENEAN
Duela min.
Valentziak aise menderatu du Bartzelona eta finala berdindu du (102-75)
ZUZENEAN
Duela min.
Bartzelonak lehen kolpea eman du finalean, eta kantxa faktorea kendu dio Valentziari (112-113)
ZUZENEAN
Duela min.
Txus Vidorreta Unicajaren entrenatzaile berria izango da
Gehiago ikusi