Endesa Liga
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Valentzia, Endesa Ligako txapeldun, Bartzelona jipoitu ondoren (84-108)

Iragarkia
Resumen-final-ACB-Endesa-FC-Barcelona-Valencia-Basket
18:00 - 20:00

Valentzia Basket garaikurrarekin, Palau Blaugranan. Argazkia: EFE

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KIROLAK EITB

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Valentzia Basket Endesa Ligako txapelduna da bere historian bigarren aldiz, finaleko laugarren partidan, Palau Blaugranan, Bartzelona jipoituta. Jean Montero dominikarra aukeratu dute finaleko jokalaririk onena (MVP).

Saskibaloia ACB Endesa Liga FC Bartzelona

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