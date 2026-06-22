Monterok Barça nokeatu eta Valentzia garaikurrera hurbildu du (80-88)
Valentzia Basketek, Jean Monteroren (29 puntu) gidaritzapean, Barça mendean hartu du (80-88) astelehen honetan, Palau Blaugranan jokatu den Endesa Ligako finalaren hirugarren neurketan, eta ACBko garaikurrera hurbildu da. Datorren asteazkenean agertoki berean beste garaipen bat lortuz gero edo Roig Arenan jokatuko den bosgarren partida batean txapelketa lor dezake.
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Valentziak aise menderatu du Bartzelona eta finala berdindu du (102-75)
Valentzia Basketek 102-75 gainditu du Bartzelona larunbat honetan Endesa Ligako finaleko bigarren partidan eta Kataluniako taldeak ostegunean lortutako garaipena berdindu du.
Bartzelonak lehen kolpea eman du finalean, eta kantxa faktorea kendu dio Valentziari (112-113)
Nico Laprovittola argentinarrak gidatu du Barça Endesa Ligako finalaren lehen neurketan. Will Clyburnek, hiruko marratik, luzapena behartu du. Denbora gehigarri horretan bi jokalariak funtsezkoak izan dira, Valentzia mendean hartzeko (112-113).
Txus Vidorreta Unicajaren entrenatzaile berria izango da
Euskal entrenatzaileak Ibon Navarro ordezkatuko du Malagako taldean, Tenerifeko La Laguna utzi eta gero. Bi denboraldirako kontratua adostu dute.
Txus Vidorreta bilbotarrak CB Canarias taldea utzi du, hamar urteko ibilbide arrakastatsuaren ostean
Entrenatzaile bizkaitarrak Kanarietako taldearen buruan bi Txapeldunen Liga irabazi eta Errege Kopako final bat jokatu ditu, eta ACBko play-offetan bederatzigarren izan da. Vidorretak esan duenez, "bizitzan jakin behar da zure garaia noiz dagoen amaitzear".
Valentziak Endesa Ligako finala jokatuko du Bartzelonaren aurka
Valentzia Basketek Endesa Ligako finalerako txartela lortu du igande honetan, Asisa Joventuten aurkako finalerdietako hirugarren partida ere irabazita (75-87), Badalonan, garaipen guztiak lortuta eta finalerako txartela lortuta. Hala, Bartzelonaren aurka jokatuko du finala.
Bartzelona, Endesa Ligako lehen finalista
Barçak Endesa Ligako finalerako txartela lortu du finalerdietako hirugarren partidan La Laguna Teneriferi irabazita (76-85). Valentzia Basketek eta Asisa Joventutek jokatuko duten kanporaketatik aterako da bere aurkaria.
Surne Bilbao eta Kosner Baskonia, ligako play-offetarako prest
Surne Bilbaok eta Kosner Baskoniak ABC ligako play-offei ekingo diete asteazken honetan, ekainaren 3an. Bilbao Basketek Valentziaren aurka jokatuko du; Kosner Baskoniak, berriz, Joventut izango du aurkari.
Kosner Baskonia vs Joventut eta Valentzia vs Surne Bilbao, Endesa Ligako play-offetako final-laurdenetan
Gasteizko taldea Buesa Arenan hasiko da play-offak jokatzen, asteazkenean, ekainaren 3an, 21:00etan, eta Bilbokoak, ordea, Valentzian jokatuko du lehenengo partida, asteazkenean ere, 19:00etan. Bi kanporaketa horietako bigarren partida ostiralean izango da, hilaren 5ean, eta, beharrezkoa balitz, hirugarrena igandean jokatuko lukete, hilaren 7an.
Zer behar dute Kosner Baskoniak bigarren postua lortzeko eta Surne Bilbaok play-offetarako sailkatzeko?
Bi euskal taldeek asko dute jokoan Endesa Ligako fase erregularreko azken jardunaldian. Gasteizko taldeak eskura du bigarren postua eskuratzea Unicaja Malagari irabaziz gero. Horretarako, Valentzia Basketek eta Barçak geratzen zaizkien bi partidak ez irabaztea ere beharrezkoa dute. Bilbotarrek, bestalde, euren esku dute play-offak jokatzea eta 7., 8. edo 9. izan daitezke. Bigarren eta zazpigarren sailkatuak geratzen badira, bi euskal taldeek elkarren aurka joka dezakete.