Endesa Liga
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Monterok Barça nokeatu eta Valentzia garaikurrera hurbildu du (80-88)

Iragarkia
BARCELONA, 22/06/2026.- El escolta dominicano del Valencia Basket Jean Montero (d) y el pívot Matt Costello (i) durante el tercer partido de la final de la Liga Endesa que Barcelona y Valencia Basket disputan este lunes en el Palau Blaugrana, en Barcelona. EFE/Quique García
18:00 - 20:00

Jean Montero eta Matt Costello Valentzia Basketeko eskolta eta pibota, hurrenez hurren. Argazkia: EFE

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Valentzia Basketek, Jean Monteroren (29 puntu) gidaritzapean, Barça mendean hartu du (80-88) astelehen honetan, Palau Blaugranan jokatu den Endesa Ligako finalaren hirugarren neurketan, eta ACBko garaikurrera hurbildu da. Datorren asteazkenean agertoki berean beste garaipen bat lortuz gero edo Roig Arenan jokatuko den bosgarren partida batean txapelketa lor dezake.

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Zer behar dute Kosner Baskoniak bigarren postua lortzeko eta Surne Bilbaok play-offetarako sailkatzeko?

Bi euskal taldeek asko dute jokoan Endesa Ligako fase erregularreko azken jardunaldian. Gasteizko taldeak eskura du bigarren postua eskuratzea Unicaja Malagari irabaziz gero. Horretarako, Valentzia Basketek eta Barçak geratzen zaizkien bi partidak ez irabaztea ere beharrezkoa dute. Bilbotarrek, bestalde, euren esku dute play-offak jokatzea eta 7., 8. edo 9. izan daitezke. Bigarren eta zazpigarren sailkatuak geratzen badira, bi euskal taldeek elkarren aurka joka dezakete.

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