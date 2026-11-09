7ª JORNADA
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Las cinco mejores jugadas de la 7ª jornada de la Liga Endesa

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LLEIDA, 07/11/2026.- El escolta del Kosner Baskonia, Chris Duarte (i), con el balón ante el escolta de iLERNA Lleida, James Batemon, durante el partido de la jornada 7 de la Liga Endesa que disputan hoy en el pabellón Barris Nord de Lleida. EFE/ Alex Lopez
18:00 - 20:00

Chris Duarte (Baskonia) y James Batemon (iLERNA), en el partido correspondiente a la 7ª jornada de la Liga Endesa. Imagen: EFE

Euskaraz irakurri: Endesa Ligako 7. jardunaldiko bost jokaldi onenak
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Última actualización

Este vídeo recoge las cinco mejores jugadas de los encuentros disputados en la sexta jornada de la Liga Endesa; los jugadores del Kosner Baskonia Duarte y Joksimovic han sido los protagonistas de la quinta.

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