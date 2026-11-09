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Las cinco mejores jugadas de la 7ª jornada de la Liga Endesa
Euskaraz irakurri: Endesa Ligako 7. jardunaldiko bost jokaldi onenak
Este vídeo recoge las cinco mejores jugadas de los encuentros disputados en la sexta jornada de la Liga Endesa; los jugadores del Kosner Baskonia Duarte y Joksimovic han sido los protagonistas de la quinta.
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