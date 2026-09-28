Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Maia bere bigarren urrezko gerrikoaz: “Gazteena naiz, baina ikusten da grina daukadala”
Ihart eta Maiak irabazi dute Emakumezkoen Jai Alai Liga, Elaia eta Arai hiru jokotan irabazita (12-15, 15-10 eta 2-5). Ihartek bere lehen urrezko gerrikoa eramango du eta lehenengoen aurka irabazi izanaz pozik agertu da. Maiak, berriz, bigarrena du erreskadan, eta “urte askotan” horrela jarraitzea espero du 15 urteko atzelari gazteak.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Barandika-Basque eta Ihart-Maia bikoteek jantzi dute Urrezko Gerrikoa, Lauko Final handia irabazita
ZUZENEAN
Duela min.
Barandika Jai Alai Liga irabazi berritan: “Inork ez zuen espero, ezta nik ere”
ZUZENEAN
Duela min.
Nor izango da Jai Alai Ligako bikoterik onena?
ZUZENEAN
Duela min.
Erkiaga: “Finalean bikain jokatu beharko dugu, Xabi eta Basquek gogor jarriko digute eta”
ZUZENEAN
Duela min.
Erkiaga-Gorka eta Ihart-Maia bikoteek Lauko Finalaren final handirako txartela lortu dute
ZUZENEAN
Duela min.
Ihart Arakistain: “Finalean partida polit bat jokatuta, txapela eraman dezakegu etxera”
ZUZENEAN
Duela min.
Elaia: “Garaipena lortu dugu, baina ez dut uste gure partidarik onena izan denik"
ZUZENEAN
Duela min.
Barandika-Basque eta Elaia-Arai bikoteak Lauko Finalaren final handian izango dira
ZUZENEAN
Duela min.
Barandika: “Oraindik partida zailena falta zaigu, finala"
Gehiago ikusi