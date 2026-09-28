JAI ALAI LEAGUE
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Maia bere bigarren urrezko gerrikoaz: “Gazteena naiz, baina ikusten da grina daukadala”

Iragarkia
Ihart eta Maia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ihart eta Maiak irabazi dute Emakumezkoen Jai Alai Liga, Elaia eta Arai hiru jokotan irabazita (12-15, 15-10 eta 2-5). Ihartek bere lehen urrezko gerrikoa eramango du eta lehenengoen aurka irabazi izanaz pozik agertu da. Maiak, berriz, bigarrena du erreskadan, eta “urte askotan” horrela jarraitzea espero du 15 urteko atzelari gazteak.

Barandika-Basque eta Ihart-Maiak irabazi dute Jai Alai Leagueko Lauko Finaleko final handia
Jai Alai League Gernika Jai Alai Emakume kirolariak Pilota Zesta-punta

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X