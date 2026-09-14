Jai Alai League
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Elaia: “Garaipena lortu dugu, baina ez dut uste gure partidarik onena izan denik"

Iragarkia
Elaia-Arai-Jai-Alai-Leagueko-finalerdia
18:00 - 20:00
Elaia eta Arai, final handirako txartela lortu ondoren. Irudia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Elaia Gogenolak eta Arai Lejardik Jai Alai Leaguearen Lauko Finalean lehen garaipena lortu dute, Lur Lejardiri eta Oaia Otañori bi jokotan irabazita (15-7 eta 15-11). Horrela, Lejardi ahizpen arteko deman Arai Lurri nagusitu zaio.

Jai Alai League Emakume kirolariak Pilota Zesta-punta

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Barandika eta Oyhenard
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Barandika eta Oyhenard irabazle Donibane Lohizuneko 4ko masterrean

Barandika eta Oyhenard nagusitu dira Donibane Lohizuneko Master 4ko finalean, baina hirugarren jokoa behar izan dute Erkiaga eta Basque mendean hartzeko. Lehenbizikoan, Ispasterkoa eta Bidartekoa izan dira nagusi, 15-13. Bigarrena, baina, gernikarrak eta Donibane Lohizunekoak eskuratu dute, 13-15. Kitarakoan, berriz, Barandika eta Oyhenard jaun eta jabe izan dira: 1-5. Gernikako aurrelaria bolada onean dago, jokatu dituen azken 12 partidetatik 11 poltsikoratu baititu.

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