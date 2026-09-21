FINAL 4 - BIGARREN FINALERDIAK
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Ihart Arakistain: “Finalean partida polit bat jokatuta, txapela eraman dezakegu etxera”

Iragarkia
Maia-Ihart adierazpenak
18:00 - 20:00

Maia eta Ihart Lauko Finaleko bigarren finalerdia irabazi berritan. Argazkia: ERAMAN!

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Azken eguneratzea

Ihart Arakistain eta Maia Goikoetxea izango dira emakumezkoen Jai Alai Leagueren Lauko Finaleko bigarren finalistak, Maite eta Frida hiru jokotan garaitu ostean (15-6, 11-15 eta 5-4). Irabazleek Elaia-Arai bikotearen aurka jokatu beharko dute finala.

Jai Alai League Emakume kirolariak Pilota Zesta-punta

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