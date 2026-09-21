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Ihart Arakistain: “Finalean partida polit bat jokatuta, txapela eraman dezakegu etxera”
Ihart Arakistain eta Maia Goikoetxea izango dira emakumezkoen Jai Alai Leagueren Lauko Finaleko bigarren finalistak, Maite eta Frida hiru jokotan garaitu ostean (15-6, 11-15 eta 5-4). Irabazleek Elaia-Arai bikotearen aurka jokatu beharko dute finala.
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