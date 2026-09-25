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Nor izango da Jai Alai Ligako bikoterik onena?

Iragarkia
Erkiaga eta Barandika
18:00 - 20:00
Erkiaga eta Barandika. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Astelehenean, Donostiako Carmelo Baldan, Jai Alai Ligako denboraldiko bikoterik onena zein den ezagutuko dugu. Barandikak eta Basquek Erkiaga eta Gorkarekin neurtuko dituzte indarrak. Aurrelari bakoitzak beste bikotea jotzen du faborito. 

Jai Alai League Xabier Barandika Aritz Erkiaga Zesta-punta

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